Exklusiv: So kam 50 Cent an das Sean-Combs-Material

Der Dokumentarfilmer, der in den vergangenen zwei Jahren angeheuert war, um Sean „Diddy“ Combs zu filmen, hat dargelegt, wie Netflix an das Hintergrundmaterial von Combs in den Tagen vor seiner Festnahme gelangt ist.

Hintergrundmaterial gelangte über eine Vertretung an Netflix

Michael Oberlies zerstreute Online-Gerüchte über eine angebliche „Honorarstreitigkeit oder Vertragsangelegenheit“. Er behauptete stattdessen, 50 Cent und der Regisseur von „Sean Combs: The Reckoning“ seien offenbar in den Besitz des Materials gelangt, weil er einen Freelancer engagiert habe, der ihn kurzzeitig vertreten sollte.

„Seit über zwei Jahren arbeiten wir an einem Projekt, das Sean ‘Diddy’ Combs porträtiert“, sagt Oberlies in einer ROLLING-STONE-Erklärung. „Das fragliche Filmmaterial wurde weder von mir noch von jemandem veröffentlicht, der autorisiert ist, Sean Combs’ Material zu handhaben. Es wurde von einer dritten Partei veröffentlicht, die drei Tage für mich einsprang, während ich außerhalb des Staats war. Dieser Vorfall hatte nichts mit einer Honorarstreitigkeit oder Vertragsangelegenheit zu tun. Die Handlungen der beteiligten Parteien spiegeln den Mangel an Integrität wider, den jeder Geschichtenerzähler einhalten sollte. Filmmaterial, das für unser Projekt bestimmt war, zu nehmen, um eine Erzählung voranzutreiben, die nicht unsere eigene war, ist sowohl unethisch als auch inakzeptabel.“

Wie Netflix an das atemberaubende Material für die vierteilige Dokumentation gelangte, ist ein dominierendes Thema rund um das Projekt. Regisseurin Alexandria Stapleton und Netflix beharrten in früheren Stellungnahmen darauf, das Material sei „legal beschafft“ worden.

Kameras zeigen Combs kurz vor seiner Festnahme

Kameras zeigen Combs in seinem Hotelzimmer im Park Hyatt in New York City am 10. September 2024. Nur sechs Tage, bevor er verhaftet wurde. (Der 56-Jährige wurde im Juli von den schwereren Anklagen freigesprochen, erhielt jedoch 50 Monate Haft, nachdem er in zwei Fällen der Beförderung zur Aufnahme in die Prostitution schuldig gesprochen worden war.)

Obwohl relativ kurz, bietet das Material einen beispiellosen Einblick in Combs’ innerstes Umfeld. Während der Arbeit an seinem eigenen potenziellen Dokumentarfilm weist Combs seinen Strafverteidiger Marc Agnifilo an, nicht nur bei CNN aufzutreten, um seine Erzählung zu verbreiten. Sondern „jemanden zu finden, der mit dem schmutzigsten der schmutzigen, schmutzigen Medien- und Propagandageschäfte zu tun hatte“, um potenzielle Geschworene auf Instagram und TikTok ins Visier zu nehmen.

Er gibt dem scheinbaren Ersatz-Videofilmer Hinweise und fordert ihn auf, „Zwischenschnitte“ von Polizisten zu machen, die sich zufällig auf einem nahegelegenen Dach befinden. Combs umarmt und lächelt mit Fans in einer Harlem-Bar, lacht jedoch in seinem SUV darüber, Händedesinfektionsmittel zu brauchen und ein heißes Bad nehmen zu wollen, weil er „da draußen auf der Straße unter Menschen“ gewesen sei.

Combs tobt über Klage von Dawn Richard

Sean Combs wurde auch gefilmt, wie er in Echtzeit ausrastet, als er von der sexuellen Belästigungsklage der ehemaligen Danity-Kane- und Diddy-Dirty-Money-Künstlerin Dawn Richard erfuhr und erklärte, „jetzt sind die Handschuhe aus“. Er wies Personen in seinem Umfeld, darunter seinen erwachsenen Sohn Justin, an, alte Clips von Richard zu verbreiten, in denen sie ihn in Interviews lobt.

Er rief auch einen Gefallen bei Diddy-Dirty-Money-Mitglied Kalenna Harper ab und flehte sie an, eine Stellungnahme zu veröffentlichen, die Richards Behauptungen widerspricht. Während der Vorverhandlungen verwiesen Staatsanwälte des Southern District of New York auf Combs’ wiederholte Anrufe und Textnachrichten an Harper als Form der Zeugenbeeinflussung. (Harper veröffentlichte schließlich eine Stellungnahme. Combs’ Anwälte wiesen den Vorwurf zurück.)

Oberlies arbeitet mindestens seit 2019 mit Combs. Als persönlicher Fotograf des Musikmoguls hielt der 36-Jährige Combs’ prominent besetzte 50. Geburtstagsfeier in seinem Haus in Los Angeles fest; dokumentierte seine Aufnahmen zu The Love Album: Off the Grid (2023); und begleitete sogar Combs’ erwachsene Söhne zum Gericht, als Combs am 17. September 2024 wegen bundesstaatlichen Sexhandels und einer Verschwörung zur Schutzgelderpressung angeklagt wurde. (ROLLING STONE hat den freiberuflichen Videofilmer um eine Stellungnahme gebeten.)

Combs war überrascht, dass Netflix das Material hatte

Combs war offenbar überrascht, dass Netflix das Material erhalten hatte. Sein Team schickte eine Unterlassungsaufforderung an Netflix, bevor die Dokumentation ausgestrahlt wurde.

In dem Projekt ein „Hit Piece“ sehend und den Streamer beschuldigend, Urheberrechte zu verletzen, falls sie das Material ausstrahlen sollten, erklärten Combs’ Anwälte laut einem ROLLING-STONE-Schreiben, ihr Mandant habe „nicht gezögert, rechtliche Schritte gegen Medienunternehmen und andere einzuleiten, die seine Rechte verletzen. Und er werde nicht zögern, dies auch gegenüber Netflix zu tun.“ (Anfang dieses Jahres verklagte Combs NBCUniversal auf 100 Millionen US-Dollar wegen der Dokumentation „Diddy: The Making of a Bad Boy“. Der Fall ist anhängig.)

Keine Klage nach Ausstrahlung – Stapleton hält Material für rechtmäßig erworben

Seit der Ausstrahlung hat Combs jedoch keine rechtlichen Schritte gegen Netflix eingeleitet. Regisseurin Stapleton hat wiederholt betont, sie habe das Material „legal“ erworben und die „notwendigen Rechte“ besessen, es zu verwenden. „Wir haben Himmel und Erde in Bewegung gesetzt, um die Identität des Filmemachers vertraulich zu halten“, sagte sie in einer Erklärung. „Eines an Sean Combs ist: Er filmt sich immer selbst. Und es war über Jahrzehnte hinweg eine Obsession. Wir haben auch mehrfach Combs’ Rechtsabteilung um ein Interview und um Stellungnahme gebeten, jedoch keine Antwort erhalten.“