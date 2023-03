Sigur Rós: Neue Orchestertournee und neues Album angekündigt

Sigur Rós werden im Juni dieses Jahres ihr erstes Album seit zehn Jahren veröffentlichen (wenn man das Orchesterprojekt „Odin’s Raven Magic“ nicht dazuzählt). Außerdem geht es wieder auf EU- und USA-Welttournee: mit Orchester! Das haben die Isländer auf ihren Twitter- und Instagramseiten sowie in einem Video auf YouTube publik gemacht. Ein paar Songs aus der kommenden neuen Platte sollen laut des Statements außerdem direkt live präsentieren werden. Der Kartenverkauf für die Tour beginnt am Freitag, 24. März.

Das Ankündigungsvideo:

Die Tournee startet der Meldung zufolge beim „Meltdown“-Festival in Großbritannien, wo die Band mit dem London Contemporary Orchestra auftreten wird. Dieses wird sie auch auf den folgenden europäischen Tourdaten begleiten.

Today, Sigur Rós have announced a limited run of very special dates, performed with a 41-piece orchestra in both Europe and North America. You can expect a new album in June, the first studio album in 10 years. https://t.co/hZZFtxlqBp pic.twitter.com/H49I8DhMPa

— Sigur Rós (@sigurros) March 16, 2023