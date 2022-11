Simply Red live in Deutschland 2023: Tickets, Termine, Vorverkauf

Foto: Dean Chalkley. All rights reserved.

Im Sommer 2023 werden Simply Red zwischen dem 8. und 28. Juli zwölf Open-Air-Konzerte in Deutschland geben, im Programm alle Songs von 1985 bis heute, also von „Picture Book“ bis „Blue Eyed Soul“. Der Vorverkauf startet am 09. November.

SIMPLY RED

Summer 2023

08.07.2023 Berlin Zitadelle

09.07.2023 Halle/Saale Peißnitzinsel

11.07.2023 Kiel Wunderino Arena

12.07.2023 Mönchengladbach SparkassenPark

14.07.2023 Bonn Kunst!Rasen

15.07.2023 Mainz Zitadelle

16.07.2023 Lörrach Stimmen Festival

19.07.2023 Rosenheim Rosenheim Sommerfestival

20.07.2023 Regensburg Schloss Emmeram

21.07.2023 Fulda Domplatz

25.07.2023 Salem Schloss

28.07.2023 Füssen Barockgarten

PayPal Prio Tickets:

Mi, 09.11.2022, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

www.livenation.de/paypal

MagentaMusik Prio Tickets:

Mi., 09.11.2022, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

www.magentamusik.de/prio-tickets

Ticketmaster Pre-Sale:

Do., 10.11.2022, 10:00 Uhr (Online-Presale, 24 Stunden)

www.ticketmaster.de/presale

Allgemeiner Vorverkaufsstart:

Fr., 11.11.2022, 10:00 Uhr

www.livenation.de/artist/simply-red-tickets