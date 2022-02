Sinead O‘ Connor: Abschied für immer?

Erst New York und Boston, und wieder zurück nach Dublin und Cork, in ihre irische Heimat. Der Tourplan im Frühjahr und Sommer 2022 zeigt internationale Live-Engagements für Sinead O Connor. Auch das lange angekündigte Album „No Veteran Dies Alone“ soll in diesem Jahr veröffentlicht werden.

Nun verkündet die Sängerin, 55, via Twitter ihren Abschied: „Ankündigungen, dass es dieses oder nächstes Jahr oder jemals wieder Auftritte geben wird, sind falsch. Es wird nie wieder etwas geben, über das ich singen könnte“, schrieb O`Connor.

Sie bezieht sich damit auf den tiefsitzenden Schock, den der Tod ihres Sohnes Shane bei ihr auslöste. Der 17-Jährige war Anfang Januar am Rande von Dublin aufgefunden worden. Nach zwei vorangegangenen Versuchen sich das Leben zu nehmen, hatte er sich zuletzt wieder an seine Mutter angenähert. Doch sein Zustand blieb labil. Schließlich verschwand er aus dem Krankenhaus, in dem er wegen Suidzidgefahr unter ärztlicher Beobachtung stand.

Just to say, suggestions there’ll be any performances this year or next year or ever again are erroneous. There will never be anything to sing about again. #DropsMikehttps://t.co/7YW8RbXNhx

