Sinéad O’Connors Tochter singt „Nothing Compares 2 U“ (Video)

Vergangenen Mittwoch (20. März 2024) hat die Tochter von Sinéad O’Connor mit einer Gesangseinlage bei einem Gedenkkonzert an ihre verstorbene Mutter in New York erinnert. Als Song wählt Roisin Waters den berühmtesten Hit der im Juli 2023 verstorbenen Sängerin: „Nothing Compares 2 U“.

Publikum bricht in Jubelschreie aus

Barfuß und im Blumenkleid stimmt die 28-jährige Roisin den Song mit den weltbekannten Zeilen „It’s been seven hours and fifteen days“ an. Das Publikum kann sich nicht zurückhalten und jubelt der einzigen Tochter O’Connors zu. Diese ist vom tosenden Applaus am Ende ihrer Gesangseinlage sichtlich überwältigt. Im Publikum waren unter anderem Cat Power, die Dropkick Murphys und Amanda Palmer. Letztere berichtet nach dem Konzert auf X: „Oh Mann … ich glaube, es blieb kein Auge trocken. Alle anderen Künstler standen dicht gedrängt an der Seite der Bühne, um [Roisin] zu sehen“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Verblüffende Ähnlichkeit mit ihrer Mutter

„Wenn man die Augen schließt, könnte man fast meinen, es sei Sinéad, die singt“, kommentiert ein Nutzer unter dem Performance-Video, welches innerhalb eines Tages über 140.000 Aufrufe erreicht hat. Anderen Nutzer:innen fallen die Ähnlichkeiten in Bewegungen und Mimik auf. „Das Talent liegt in der Familie!“, heißt es in einem Kommentar.

Sinéad O’Connor verstarb im Juli 2023 im Alter von 56 Jahren in einem Haus im Südosten Londons. Die Polizei erklärte, dass der Tod zu diesem Zeitpunkt „nicht als verdächtig“ behandelt wurde. Sechs Monate nach ihrem Tod wurde ein „natürlicher Tod“ als offizielle Todesursache genannt.

O’Connor kämpfte ihr Leben lang mit psychischen Erkrankungen, darunter PTBS, Depressionen und Selbstmordgedanken. Im Jahr 2022 starb ihr 17-jähriger Sohn Shane durch mutmaßlichen Selbstmord. Die Sängerin verkündete daraufhin ein vorläufiges Ende ihrer Karriere. Es werde „nie wieder etwas geben, über das ich singen könnte“, schrieb sie bei X.