Fans der verstorbenen Sinéad O’Connor zeigen sich erschüttert, nachdem die Andenken, die sie zu Ehren der Sängerin vor ihrem einstigen Anwesen hinterließen, entfernt wurden.

O’Connor verstarb am 26. Juli im Alter von 56 Jahren. Um Dank für die Musik, aber auch Trauer auszudrücken, legten Fans Briefe, Blumen, Notizen und einen Kranz vor ihrem ehemaligen Haus in Bray (County Wicklow in Irland) ab. Dort lebte die Musikerin 15 Jahre lang auf der Montobello Strand Road.

Nun seien die Tribute jedoch verschwunden, wie Fans über die sozialen Medien mitteilen. „Wo sind all unsere Erinnerungsstücke geblieben? Welchen Schaden haben die Sachen denn angerichtet?“ fragt ein User.

„The Irish Sun“ bestätigte seither, dass die Andenken nun woanders sicher aufbewahrt werden. Aus einem Gespräch mit den Nachbarn geht hervor, dass die Gegenstände von jetzt auf gleich entfernt wurden. „Ich konnte nicht glauben, wie schnell es verschwand“, so ein Nachbar. „Ich dachte, es würde lange dauern, aber es war buchstäblich über Nacht verschwunden.“

„Ich habe von jemandem, der es gesehen hat, gehört, dass es liebevoll gemacht wurde. Auf eine sanfte Art“, fügte er hinzu. „Vielleicht hat man das Gefühl, dass alle, die kommen wollten, um Sinead ihr Beileid auszusprechen, hier waren, und es nun Zeit ist, mit der Sache abzuschließen.“