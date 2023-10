Slash featuring Myles Kennedy and The Conspirators live 2024: Tickets, Termine, Vorverkauf

Slash, Gitarrist von Guns N‘ Roses, kommt im nächsten Jahr nach Deutschland, mit seinem Projekt „Slash Feat. Myles Kennedy & The Conspirators (SMKC)“. Dabei stellen sie die Songs der neuen Platte „4“ vor. Slash dabei in weit intimerem Rahmen als mit seiner Hauptband GN’R.

Die „The River Is Rising – Rest of the World Tour ’24“-Welttournee bringt ihn für vier Deutschlandkonzerte nach Düsseldorf, Hamburg, Berlin sowie München. Der allgemeine Kartenvorverkauf beginnt am Freitag, 20. Oktober um 10:00 Uhr Ortszeit. Fans können ab Donnerstag, 19. Oktober, 10:00 Uhr Ortszeit auf den Artist-Presale zugreifen, indem sie sich unter https://laylo.com/slash/m/river-is-rising registrieren. Tickets, Zugang zum Presale und weitere Informationen unter: www.slashonline.com/tour.

SLASH featuring Myles Kennedy and The Conspirators

The River Is Rising – Rest of the World Tour ‘24

08.04.2024 Düsseldorf Mitsubishi Electric HALLE

11.04.2024 Hamburg Sporthalle

15.04.2024 Berlin Verti Music Hall

25.04.2024 München Zenith

Telekom Prio Tickets:

Mi., 18.10.2023, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

www.magentamusik.de/prio-tickets

Ticketmaster Presale:

Do., 19.10.2023, 10:00 Uhr (Online-Presale, 24 Stunden)

www.ticketmaster.de/presale

Allgemeiner Vorverkaufsstart:

Fr., 20.10.2023, 10:00 Uhr

Wir berichteten zuletzt:

Als der Gitarrist von Guns N‘ Roses hat Slash der Rockmusik seinen Stempel aufgedrückt. Doch in einem Interview teilte er kürzlich mit, welche Platte sein Denken über die Musik als Kunstform neu definierte und ihn auf den Weg zum Rockmusiker führte. Das Album: „Rocks“ von Aerosmith.

An die Platte kam er durch „die schärfste Braut der Schule“, die ihm „Rocks“ zeigte, als sie gemeinsam „eine Menge Gras rauchten.“ Laut dem Musiker hörten sie mehrfach die volle LP, bevor er auf sein Fahrrad sprang und nach Hause fuhr, um seinen Gedanken zu der Musik Form zu geben. „Sex hatte ich nie mit ihr“, sagt Slash. „Aber kurze Zeit später nahm ich meine Gitarre in die Hand, und seitdem mache ich das immer noch.“

Slash fühlte sich besonders angesprochen von der Aerosmith-Platte, da er sich darin wiederfinden konnte. „‚Rocks‘ war auch genau das Richtige für mich, weil ich eines dieser Kinder war“, sagt der Musiker gegenüber „Guitar World“. „Ich war schlecht in der Schule. Ich hatte lange Haare und trug Jeans. Ich habe geraucht. Ich passte nicht in die Yuppie-Clique. Ich war im Grunde nur ein Punk, der nirgendwo dazugehörte. Damals wusste ich auch noch nichts über das Gitarrenspiel.“

Aerosmiths „betrunkener, chemisch induzierter Powerhouse-Sound hat mich einfach überzeugt und für immer verändert“, fügt der Gitarrist hinzu „‚Rocks‘ war aggressiv, laut und prahlerisch. Es passte zu meiner Persönlichkeit.“

Auch die Gitarristen der Band, Joe Perry und Brad Whitford, hatten großen Einfluss auf Slash. Gegenüber „Esquire“ teilte er mit: „Joe und Brad, diese beiden Jungs haben für mich immer die Rockgitarre verkörpert, und die Art der Phrasierung, der Haltung und der Aggression, die mich ansprach, als ich gerade mit der Gitarre anfing. Ich hörte die Aerosmith ‚Rocks‘-Platte, und das war der Auslöser für die Richtung, die ich als Musiker einschlug.“

Er fährt fort: „Diese Art von schlüpfrigem, kaum zusammenhaltendem, lautem, ungestümem, frenetischem Sound. Das war der größte Einfluss auf mich zu der Zeit. Und es ist immer noch ein großer Einfluss auf mich. Und ich habe mit diesen Jungs jeden Abend gespielt, und sie sind so verdammt großartige Musiker, und sie haben so einen Groove in der Band.“