U2 im „Sphere“: Hat Ersatzdrummer Bram van den Berg den Auftakt verpatzt?

LAS VEGAS, NEVADA - SEPTEMBER 29: (Exclusive Coverage) Bono, The Edge, Adam Clayton and Bram van den Berg of U2 perform during opening night of U2:UV Achtung Baby Live at Sphere on September 29, 2023 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for Live Nation)

Am Freitagabend (29. September 2023) feierten U2 den Auftakt ihrer „UV Achtung Baby Live at Sphere“-Show in Las Vegas. Mit am Schlagzeug: Bram van den Berg, der den lädierten Larry Mullen, Jr. ersetzt, der sich von einer Operation erholen muß.

Offenbar hat der niederländische Ersatzmann – sofern der Live-Sound der Band korrekt aufgezeichnet wurde, wie im Video unten dokumentiert – ausgerechnet die ersten Takte des Konzerts verpatzt. Die Show beginnt mit dem „Achtung Baby“-Opener „Zoo Station“ und der verzerrten Gitarre von The Edge, darauf ein Stakakkato-Geklöppel von Larry an den Drums sowie ein bratziges Geschrubbe von Adam Clayton am Bass. Im „Sphere“ allerdings haut van den Berg allem Anschein nach sofort auf die Felle, nachdem Bono seinen irischen A-capella-Gesang (mit dem er bereits die „Zoo TV“-Gigs 1992 eröffnete) abschließt. Das wäre ein ziemliches Missgeschick – und ganz schön peinlich.

Dabei ist es auch in der Vergangenheit U2 nicht immer leichtgefallen, „Zoo Station“ ordentlich zu performen. Bei der Livepremiere des Stücks zur „Innocence + Experience“-Tour 2015 hatte Larry auf der B-Stage seinen Einsatz verpasst (siehe zweites Video).

U2 in der „Sphere“:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

U2 2015 in Berlin:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Wir berichteten zuvor:

Am 29. September 2023 war es soweit: U2 feierten die Premiere ihrer Las-Vegas-Konzertreihe „U2: UV Achtung Baby Live at Sphere“. Dabei hatten Bono, The Edge, Adam Clayton und Ersatzdrummer Bram van den Berg einige Schmankerl für ihre Fans parat.

Die spektakulärste Premiere gleich vorneweg: Zum ersten Mal performten U2 ihr Album „Achtung Baby“ in Gänze. Aufgeteilt in zwei Blöcke kamen Fans also in den Genuss aller Songs des 1991 erschienenen Studioalbums.

Einige Songs des Albums hatte die Band seit vielen Jahrzehnten nicht mehr gespielt: „Tryin‘ To Throw Your Arms Around The World“ etwa war zum ersten Mal seit 1993 wieder auf einem U2-Konzert zu hören, „So Cruel“ wurde zuletzt 1992 gespielt. Auf „Love Is Blindness“ mussten die Fans seit 2006 warten, „Mysterious Ways“ hatten U2 zuletzt 2017 auf einer Setlist.

Viele besondere Snippets

Auch einige Snippets und Interpolations machten den Abend besonders: So wurde „One“ mit „Purple Rain“ und „Love Me Tender“ angereichert, „Acrobat“ mit „Hall of Mirrors“ und „So Long, Farewell“ kombiniert – und weil man ja in Las Vegas ist, durfte auch Frank Sinatras „My Way“ (als Snippet in „Elevation“( nicht fehlen. Auch bei der letzten Zugabe gab’s ein paar Schmankerln: „Beautiful Day“ bekam Verstärkung von Snippets von „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“ und „Blackbird“.

Widmungen

Die Band widmete „All I Want Is You“ ihrem Schlagzeuger Larry Mullen Jr., der bei den Las-Vegas-Shows aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei sein kann. „Desire“ wurde indes Paul McCartney gewidmet, bei „Love Rescue Me“ erinnerte die Band an den kürzlich verstorbenen Jimmy Buffett.

Das ist die Setlist vom 29. September 2023:

„Achtung Baby“ part 1

1 – Zoo Station (A Cappella Into)

2 – The Fly

3 – Even Better Than the Real Thing

4 – Mysterious Ways

5 – One (mit Rain/Love Me Tender-Snippets)

6 – Until the End of the World

7 – Who’s Gonna Ride Your Wild Horses

8 – Tryin’ to Throw Your Arms Around the World

„Rattle and Hum“ interlude

9 – All I Want Is You (dedicated to Larry Mullen, Jr.)

10 – Desire/Love Me Do (dedicated to Paul McCartney)

11 – Angel of Harlem (mit Into the Mystic/Dancing in the Moonlight-Snippets)

12 – Love Rescue Me

„Achtung Baby“ part 2

13 – So Cruel

14 – Acrobat

15 – Ultraviolet (Light My Way)

16 – Love Is Blindness

Encore

17 – Elevation/My Way

18 – Atomic City

19 – Vertigo

20 – Where the Streets Have No Name

21 – With or Without You

22 – Beautiful Day (mit Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (Reprise)/Blackbird-Snippets)