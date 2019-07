Slipknot: Die wichtigsten Stationen ihrer Karriere im Überblick

Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf metal-hammer.de veröffentlicht.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1995 in Des Moines, Iowa, erlebten Slipknot in ihrer über 20-jährigen Karriere viele Hochs und Tiefs. Wir haben die wichtigsten Stationen der Band für euch anlässlich der bevorstehenden Veröffentlichung des sechsten Studioalbums WE ARE NOT YOUR KIND hier für euch zusammengefasst. Ihr wollt wissen, wann das erste Demo erschien, zu welchem Zeitpunkt Corey Taylor zur Band stieß und welches Album zu welchem Zeitpunkt in den Läden lag? Kein Problem! Lest euch unten durch unsere Timeline und erfahrt spannende Fakten und interessante Anekdoten über die prägendste Masken-Band der modernen Metal-Geschichte!

Slipknot: Wichtige Stationen ihrer Karriere

1995

Gründung der Band

Slipknot wird 1995 von Percussionist Shawn Crahan, Bassist Paul Gray, Sänger Anders Colsefni, den Gitarristen Donnie Steele und Josh Brainard und Schlagzeuger Joey Jordison gegründet.

1996

Anfänge und Demo-CD

Gitarrist Donnie Steele verlässt die Band und wird von Craig Jones ersetzt. Wenig später übernimmt Mick Thomson diesen Posten, Jones widmet sich den Samples. Im selben Jahr erscheint an Halloween die Demo-CD MATE.FEED.KILL.REPEAT.

Tracklist:

Slipknot Gently Do Nothing/Bitchslap Only One Tattered & Torn Confessions Some Feel Killers Are Quiet/Dogfish Rising (Hidden Track)

1997

Corey Taylor

Corey Taylor wird neuer Sänger, Colsefni Percussionist. Während eines Konzertes verkündet dieser jedoch seinen Ausstieg, Greg Welts ersetzt ihn.

1998

Neubesetzungen

DJ Sid Wilson wird neuntes Bandmitglied. Greg Welts verlässt die Gruppe wieder und wird durch Brandon Darner ersetzt. Doch auch er geht wenig später. An seiner Stelle stößt Chris Fehn dazu. Außerdem verlässt Gitarrist Brainard die Band. Jim Root ersetzt ihn.

1999

Debütalbum

Das Debütalbum SLIPKNOT erscheint am 29. Juni 1999, erhält Platin und gehört bis heute zu den meistverkauften Debüt-Alben im extremen Metal. ‘Wait And Bleed’ und ‘Spit It Out’ werden als Singles veröffentlicht. Daraufhin spielen Slipknot einige große Tourneen und Konzerte. So waren sie unter anderem beim Ozzfest und als Support von Metallica und Slayer zu sehen.

Tracklist:

742617000027 (sic) Eyeless Wait And Bleed Surfacing Spit It Out Tattered & Torn Frail Limb Nursery Purity Liberate Prosthetics No Life Diluted Only One Scissors/Eeyore (Hidden Track)

2001

IOWA

IOWA wird am 28. August 2001 veröffentlicht und erklimmt Platz drei der „Billboard“-Album-Charts, sowie Platz eins der britischen Album-Charts. Daraus werden drei Singles veröffentlicht: ‘The Heretic Anthem’, ‘Left Behind’ und ‘My Plague’, was auch auf dem Soundtrack zum Horrorfilm ‚Resident Evil‘ zu hören ist. Mit neuem Album im Gepäck gehen Slipknot auf Welttournee.

Tracklist:

(515) People = Shit Disasterpiece My Plague Everything Ends The Heretic Anthem Gently Left Behind The Shape I Am Hated Skin Ticket New Abortion Metabolic Iowa

2002

DISASTERPIECES

Die Band entschließt sich aufgrund interner Konflikte eine Pause einzulegen. In der Zeit kümmern sich die Musiker um ihre Soloprojekte. Trotzdem erscheint am 22. November 2002 noch die Live-DVD DISASTERPIECES.

2004

VOL. 3: (THE SUBLIMINAL VERSES)

Am 25. Mai 2004 erscheint Album Nummer drei: VOL. 3: (THE SUBLIMINAL VERSES) und belegt Platz zwei der „Billboard“-Album-Charts. Die Band veröffentlicht daraus sechs Singles: ‘Duality’, ‘Vermilion’, ‘Vermilion, Pt. 2’, ‘Before I Forget’, ‘The Nameless’ und ‘The Blister Exists’. Slipknot gehen auf „Subliminal Verses“-Welttournee.

Tracklist:

Prelude 3.0 The Blister Exists Three Nil Duality Opium Of The People Circle Welcome Vermilion Pulse Of The Maggots Before I Forget Vermilion Pt. 2 The Nameless The Virus Of Life Danger – Keep Away

2005

9.0: LIVE

Mit 9.0: LIVE erscheint am 1. November 2005 ein Live-Album, zusammengestellt aus Konzerten der Welttournee.

Tracklist:

CD 1

The Blister Exists (sic) Disasterpiece Before I Forget Left Behind Liberate Vermilion Pulse Of The Maggots Purity Eyeless Drum Solo Eeyore

CD 2

Three Nil The Nameless Skin Ticket Everything Ends The Heretic Anthem Iowa Duality Spit It Out People = Shit Get This Wait And Bleed Surfacing

2006

Grammy & Doku

Slipknot erhalten den „Grammy Award for Best Metal Performance“ für ‘Before I Forget’. Am 05. Dezember 2006 wird die DVD-Dokumentation VOLIMINAL: INSIDE THE NINE veröffentlicht. Fun-Fact: Die Erstauflage der DVD hatte in Deutschland fälschlicherweise ein FSK-18-Siegel, dabei ist die DVD ab 16 Jahren freigegeben.

2008

ALL HOPE IS GONE

Am 09. Juli 2008 gehen Slipknot auf „All Hope Is Gone“-Welttournee. Das gleichnamige Album erscheint am 20. August 2008 in den USA (20. August in Europa) und landet auf Platz eins der „Billboard“-Album-Charts und Platz zwei der deutschen Album-Charts. Es erscheinen drei Singles: ‘All Hope Is Gone’, ‘Psychosocial’, ‘Dead Memories’, ‘Sulfur’, ‘Snuff’.

Tracklist:

.execute. Gematria (The Killing Name) Sulfur Psychosocial Dead Memories Vendetta Butcher’s Hook Gehenna This Cold Black Wherein Lies Continue Snuff All Hope Is Gone

2009

SLIPKNOT-Re-Release

Am 09. September 2009 veröffentlichen Slipknot zehn Jahre nach ihrem gleichnamigen Debütalbum eine Special Edition dessen.

Tracklist:

742617000027 (sic) Eyeless Wait And Bleed Surfacing Spit It Out Tattered & Torn Purity Liberate Prosthetics No Life Diluted Only One Scissors Eeyore Me Inside Get This Spit It Out (Hyper Version) Spit It Out (Stamp You Out Mix) (sic) (Molt-Injected Mix) Wait And Bleed (Terry Date Mix) Wait And Bleed (Demo) Snap (Demo) Interloper (Demo) Despise

2010

Paul Gray stirbt

Bassist Paul Gray stirbt am 24. Mai 2010 in einem Hotelzimmer in Iowa. Der Grund: Eine Überdosis der Schmerzmittel Morphium und Fentanyl. Am nächsten Tag gibt die Band eine Pressekonferenz – unmaskiert.

(SIC)NESSES

Slipknot veröffentlichen am 28. September 2010 das Livekonzert (SIC)NESSES auf DVD und Blu-ray als inoffizielles Vermächtnis an Gray.

2011

Erste Konzerte nach dem Tod von Paul Gray

Slipknot spielen mehrere Konzerte mit Gründungsmitglied Donnie Steele als Tourmitglied. Erster Auftritt ist auf dem Sonisphere Festival am 17. Juni 2011 in Athen.

IOWA-Re-Release

Am 28. Oktober 2011 veröffentlichen Slipknot zum zehnten Geburtstag von IOWA eine Special Edition des Albums. Neben dem regulären Album gibt es auf einer zweiten CD den Audiomitschnitt des DISASTERPIECES-Konzerts aus dem Jahr 2002. Eine Bonus-DVD liefert obendrauf noch die Doku „Goat“ sowie alle Musik-Videos aus der IOWA-Ära.

Tracklist:

CD 1

(515) People = Shit Disasterpiece My Plague Everything Ends The Heretic Anthem Gently Left Behind The Shape I Am Hated Skin Ticket New Abortion Metabolic Iowa My Plague (New Abuse Mix)

CD 2

(515) People = Shit Liberate Left Behind Eeyore Disasterpiece Purity Gently Eyeless Drum Solo My Plague New Abortion The Heretic Anthem Spit It Out Wait And Bleed 742617000027 (sic) Surfacing

2012

Best-Of

Das Best-Of-Album ANTENNAS TO HELL erscheint am 17. Juni 2012 und dient nicht nur als Greatest-Hits-Compilation, sondern auch als Abschluss der kreativen Schaffensphase mit dem verstorbenen Bassisten Paul Gray.

Tracklist:

CD 1

(sic) Eyeless Wait And Bleed Spit It Out Surfacing People = Shit Disasterpiece Left Behind My Plague (New Abuse Mix) The Heretic Anthem (Live) Purity (Live) Pulse Of The Maggots Duality Before I Forget Vermilion Sulfur Psychosocial Dead Memories Snuff

CD 2

(sic) Eyeless Wait And Bleed Get This Before I Forget Sulfur The Blister Exists Dead Memories Left Behind Disasterpiece Vermilion Everything Ends Psychosocial Duality People = Shit Surfacing Spit It Out

Knotfest

Mit dem Knotfest in Council Bluffs, Iowa und Minneapolis, Minnesota am 17. und 18. August 2012 richten Slipknot erstmals ihr eigenes Festival aus. Neben Slipknot als Headliner treten unter anderem die Deftones, Lamb Of God und Serj Tankian auf.

2013

Joey Jordison verlässt die Band

Am 12. Dezember geben Slipknot den Ausstieg von Gründungsmitglied Joey Jordison bekannt. Dieser enthüllt kurz darauf, er habe die Band nicht aus freien Stücken verlassen. Jahre später wurde bekannt, dass der Musiker unter einer schweren Krankheit litt.

2014

.5: THE GRAY CHAPTER

‘The Negative One’ wird am 01. August 2014 auf der Website von Slipknot veröffentlicht und ist der erste Song ohne das Mitwirken von Paul Gray und Joey Jordison. ‘The Devil In I’ erscheint als Single. Im dazugehörigen Video stellt die Band erstmals die neuen Masken und die neuen Mitglieder Jay Weinberg (Schlagzeug) und Alessandro Venturella (Bass) vor. Das fünfte Studioalbum .5: THE GRAY CHAPTER wird am 17. Oktober 2014 veröffentlicht. Zusammen mit Korn und King 810 sind Slipknot auf der „Prepare For Hell“-Tour unterwegs. Unter anderem machen sie hierfür Halt in Berlin und Hamburg.

Tracklist:

XIX Sarcastrophe AOV The Devil In I Killpop Skeptic Lech Goodbye Nomadic The One That Kills The Least Custer Be Prepared For Hell The Negative One If Rain Is What You Want Override (Bonus Track) The Burden (Bonus Track) -Silent- (Bonus Track) -Talk- (Bonus Track) -Funny- (Bonus Track)

2015

Festivals

Im Sommer 2015 treten Slipknot auf Festivals wie Rock am Ring, Graspop, Hellfest, Nova Rock und dem Download Festival auf.

2016

Knotfest Meets Ozzfest

Am 24. und 25. September 2016 wurde das Festival „Knotfest Meets Ozzfest“ veranstaltet, hier haben Slipknot ihr IOWA-Album komplett live gespielt.

2017

DAY OF THE GUSANO

Am 20. Oktober 2017 veröffentlichten Slipknot das Live-Album DAY OF THE GUSANO auf CD, DVD und Blu-ray. Es ist ein Livemitschnitt des ersten Konzerts in Mexiko, welches Slipknot 2015 gespielt haben. Einen Monat zuvor kam die gleichnamige Doku ins Kino.

Tracklist:

Sarcastrophe The Heretic Anthem Psychosocial The Devil In I Me Inside Vermilion Wait And Bleed Prosthetics Before I Forget Eeyore Duality Custer Spit It Out Metabolic / 742617000027 (Sic) People = Shit Surfacing / Til We Die

2018

Neue Musik

Völlig überraschend und ohne Vorankündigung haben Slipknot an Halloween 2018 (31.10.2018) den neuen Song ‚All Out Life‚ inklusive dazugehörigem Musikvideo veröffentlicht. Es ist der erste Vorgeschmack auf das neue Album.

ALL HOPE IS GONE (Re-Release)

Anlässlich des zehnten Jubiläums von ALL HOPE IS GONE erscheint am 07. Dezember 2018 eine 10th Anniversary Edition des Albums. Diese enthält ein neues Cover-Artwork, das reguläre Album auf einer ersten CD und einen Live-Mitschnitt aus dem Jahr 2009 im Madison Square Garden auf einer zweiten CD. Für eine Jubiläumsausgabe ist die Neuveröffentlichung allerdings ziemlich lieblos, die Gründe hierfür könnt ihr in diesem Meinungsstück nachlesen.

Tracklist:

CD 1

.execute. Gematria (The Killing Name) Sulfur Psychosocial Dead Memories Vendetta Butcher’s Hook Gehenna This Cold Black Wherein Lies Continue Snuff All Hope Is Gone

CD 2

(sic) Eyeless Wait And Bleed Get This Before I Forget The Blister Exists Dead Memories Left Behind Disasterpiece Purity Everything Ends Psychosocial Duality People = Shit Spit It Out

2019

Chris Fehn wird gefeuert

Am 14. März 2019 reicht Chris Fehn Klage gegen seine Bandmitglieder ein. Konkret gegen Corey Taylor und M. Shawn Crahan. Er behauptet, dass er für seine jahrelangen Tourneen mit Slipknot nicht angemessen entschädigt worden sei. Am 18. März 2019 wurde Chris Fehn dann aus der Band geschmissen.

Neue Single

Am 16. Mai 2019 veröffentlichen Slipknot die neue Single ‚Unsainted‘ samt dazugehörigem Musikvideo. Außerdem stellen sie ihre neuen Masken vor. Im Video ebenfalls zu sehen: Der neue Percussionist, der Chris Fehn ersetzt. Seine Identität ist jedoch geheim. Am 17. Mai spielen Slipknot im Rahmen der Late-Night-Show „Jimmy Kimmel Live!“ die beiden Songs ‚All Out Life‘ und ‚Unsainted‘ erstmalig live.

Auftritt bei Rock am Ring und Rock im Park

Slipknot geben ihr Live-Debüt in Deutschland für das Jahr 2019 und spielen zwei Konzerte auf den Zwillingsfestivals Rock im Park und Rock am Ring. Der Auftritt bei Rock am Ring wurde außerdem live im Internet gestreamt.

WE ARE NOT YOUR KIND

Am 09. August 2019 erscheint das sechste Studioalbum WE ARE NOT YOUR KIND von Slipknot. Es besteht aus insgesamt 14 Songs, ‚All Out Life‘ ist jedoch nicht auf dem Langspieler vertreten. Angeblich deshalb, da der Song thematisch nicht zum neuen Album passt, wie Corey Taylor verriet.

Tracklist:

Insert Coin Unsainted Birth Of The Cruel Death Because Of Death Nero Forte Critical Darling Liar’s Funeral Red Flag What’s Next Spiders Orphan My Pain Not Long For This World Solway Firth

