Corey Taylor von Slipknot: Mein Leben in 10 Metal-Alben

Seit bald 30 Jahren ist Corey Taylor die Stimme hinter der Maske von Slipknot . Er und seine acht Bandkollegen stürmten 1999 mit ihrem doppelt mit Platin ausgezeichneten selbstbetitelten Album und ihrem besonders aggressiven Nu-Metal-Sound die Rockcharts. Und festigten ihre Position als Genre-Vorreiter mit ihrem 2001 erschienenen Album „Iowa“, das auf der Liste der 100 besten Metal-Alben aller Zeiten des ROLLING STONE landete. Zu ihrem Mini-Imperium gehören eine Reihe von Alben, die es in die Top 5 der Charts schafften, sowie das band-eigene Knotfest.

Corey Taylor führte neben Slipknot auch ein Doppelleben als Frontmann von Stone Sour. Eine Hardrock-Band, die 2002 ihr selbstbetiteltes Debütalbum veröffentlichte. Taylor löste die Band 2020 auf.

Aufgrund seines Geschmacks und seines Ansehens in der Metal-Community gehörte Corey Taylor zu den ersten, die Rolling Stone konsultierte, als wir mit der Arbeit an den 100 besten Metal-Alben aller Zeiten begannen. Und er gab uns eine Liste seiner 10 Lieblings-Metal-Alben. „Lasst uns das einfach in keiner bestimmten Reihenfolge machen“, sagte er. „Es gibt noch vier oder fünf weitere, die ich wahrscheinlich auch aufnehmen könnte. Aber ich denke, das ist eine gute Top 10.“ Hier ist seine Auswahl in alphabetischer Reihenfolge.

Anthrax, „Worship Music“ (2011)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Sagen wir es so. Ich bin mit [Anthrax‘ Album von 1987] „Among the Living“ aufgewachsen und hätte das genommen, wenn sie „Worship Music“ nie veröffentlicht hätten. Ich meine, ich liebe „For All Kings“ (2016). Aber ich liebe die Art und Weise, wie sie mit „Worship Music“ zurückgekommen sind. Und wie aggressiv das Album ist.

Vor allem mit Joey [Belladonna] wieder am Mikrofon. Ich hätte fast auf diesem Album gesungen. Deshalb habe ich einige der Songs schon früh gehört und wusste, dass es etwas ganz Besonderes werden würde. Es gibt einfach so viele gute Songs auf diesem Album. Als es herauskam, war es Anthrax mit Joey und einer modernen Produktion, die einfach alle umgehauen hat. „Fight Em ‚Til You Can’t“ ist immer noch einer meiner Lieblingssongs, die sie je geschrieben haben. Das liegt vielleicht daran, dass in ihrem Video Zombies vorkommen. Ich kann das weder bestätigen noch dementieren.

Iron Maiden, „Somewhere in Time“ (1986)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Das war mein Lieblingsalbum von Maiden. Weil es mein Maiden-Album war. Natürlich habe ich mir dann auch [ihr Album von 1982] „Number of the Beast“. Und die ersten beiden Alben sowie [das Album von 1984] „Powerslave“ und all den anderen Scheiß angehört. Aber „Wasted Years“ von [Somewhere in Time] war jahrelang mein verdammter Soundtrack. Ich denke, es ist wahrscheinlich einer der perfektesten Heavy-Metal-Songs, die je geschrieben wurden. Rein aus musikalischer Sicht, nicht wegen der Riffs oder so. Der Song ist einfach so verdammt eingängig. Und man kann ihn auch heute noch Leuten vorspielen, die Heavy Metal nicht mögen, und sie finden ihn toll. Der Song hat einfach eine coole Stimmung.

Und das ganze Album ist verdammt brillant, Mann. Ob der Pseudo-Titelsong [„Caught Somewhere in Time“], „Heaven Can Wait“, „Stranger in a Strange Land“ oder „Alexander the Great“. Ich habe den letzten Song mit in den Geschichtsunterricht in der achten Klasse genommen und ihn den anderen gezeigt. Und sie waren total begeistert. Sie sagten: „Wow, das ist irgendwie cool.“ Das war zu einer Zeit, als Hip-Hop gerade richtig durchstartete. Und ich sagte: „Moment mal. Hip-Hop ist cool. Aber hört euch das mal an. Diese Jungs singen über Geschichte.“

Und mein Lehrer hat das erlaubt. Es war ein verdammter sieben Minuten langer Song. Entweder das oder sie hätten mich [Iron Maidens 1984er Interpretation von Samuel Taylor Coleridges Gedicht] „Rime of the Ancient Mariner“ spielen lassen. Und das hätten sie mir ganz sicher nicht erlaubt. Es war perfekt, Mann. Es war wirklich, wirklich gut.

Judas Priest, „Screaming for Vengeance“ (1982)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Jeder hat seine eigene Judas-Priest-Platte. Und diese war meine. Ich weiß, dass viele Leute über [ihr Album von 1980] British Steel oder über [das Album von 1990] Painkiller oder was auch immer reden. Aber dazwischen haben sie das perfekte Power-Metal-Album herausgebracht. Abgesehen von dem, was Iron Maiden gemacht hat, meiner Meinung nach.

Screaming For Vengeance war einfach so verdammt geil, Mann. Ob nun der Opener „The Hellion“, der direkt in „Electric Eye“ übergeht. Oder „You’ve Got Another Thing Coming“. Das ganze Album ist einfach unglaublich. Und der Titelsong ist absurd. Allein schon diese verdammten [Schreie]. Dieser Wahnsinn, der aus den Lautsprechern dröhnt. Ich dachte: „Was? Soll ich mir das wirklich anhören, Mann?“ Aber es war so ein großartiges Album. Und es zeigte wirklich ihre Entwicklung, wie verdammt großartig diese Band ist.

Viele Leute schätzen Priest nicht annähernd genug. Sie reden darüber, wie sie angefangen haben. Aber sie reden nicht über ihre gesamte Diskografie und wie unterschiedlich und motiviert sie mit jedem Album waren. Sie haben sich mit jedem Album verändert. Sei es, dass sie mit [1988] „Ram It Down“ etwas leichter wurden. Oder mit „Painkiller“ wieder zurückkamen und sich die Seele aus dem Leib schrien. Sie kannten keine Grenzen. Sie sind verdammt brillant, Mann. Bis heute sind sie eine meiner Lieblingsbands.

Korn, „Korn“ (1994)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ich habe das Gefühl, dass die Leute vergessen haben, wie explosiv und eindringlich Korn waren, als sie auftauchten. Für mich würde ich das auf eine Stufe mit „Appetite [for Destruction]“ und „Nevermind“ stellen, was Alben angeht, die kulturell etwas bewegt haben. Es ist einfach einer dieser Momente, in denen man sich fragt: „Wo zum Teufel kommt diese Band her?“ Sie waren für so viele Menschen in ihrem Leben verdammt wichtig. Vor allem für mich. Und bis heute hat dieses Album nichts von seiner Kraft verloren.

Es hat eine verdammte Schärfe, die niemand sonst hat. Und es ist so anders. Da ist die Dunkelheit von „Clown“ und „Daddy“. Da ist Scheiße wie „Ball Tongue“, bei der man sich nur fragt: „Was zum Teufel ist hier gerade los?“ Es ist so verrückt. Es gibt einen Grund, warum die Hälfte ihres verdammten Sets aus ihrem ersten Album besteht. Weil es einfach der Hammer ist. Das ist verdammt geil, Mann. Und ich liebe es, dass ich mit all diesen Jungs befreundet bin. Das macht mich wirklich glücklich. Ich weiß nicht, ob ich jemals den Mut haben werde, ihnen zu sagen, wie verdammt wichtig dieses erste Album war. Aber Gott, es ist verdammt gut.

Megadeth, „Peace Sells … but Who’s Buying?“ (1986)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ich weiß, dass viele Leute bei Megadeth [das Album von 1990] „Rust in Peace“ bevorzugen. Und das ist cool. Ich fand einfach, dass „Rust in Peace“ eine sauberere Produktion hatte, während „Peace Sells“ sich immer noch wie ein Thrash-Metal-Album anfühlte. Es hatte eine dreckigere Produktion. Sogar in den Remixen, die ich nicht ausstehen kann. Das Original fühlt sich einfach dreckiger an. Es hat eine Schärfe, die man sonst nirgendwo hört. Das ganze Album – das ehrlich gesagt eine Riff-Klinik ist, so verdammt düster und großartig – ist wahrscheinlich das Album, das mich zu Megadeth gebracht hat. Das ist das Album, das mich zum härteren Metal gebracht hat.

Metal Church, „The Dark“ (1986)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Das war eines der Alben, die mir jemand auf Kassette aufgenommen hatte. Und ich wusste nicht, wer das war. Bis ich gefragt habe. Ich erinnere mich nur daran, dass ich alle Songs gehört habe. Besonders „Start the Fire“ und „Ton of Bricks“. Und der Titelsong ist verdammt geil. Ich erinnere mich, dass ich dachte: „Scheiße, Mann, das ist so badass. Wer ist das?“ Und sie sagten es mir, also ging ich los und kaufte mir das Album. Und das Cover sieht aus wie ‚Ugh, was ist da los?‘ Es ist ein verdammt geiles Album.

Wenn die Leute es noch nicht gehört haben, es ist so unterschätzt, dass es fast schon kritisch ist, wie gut dieses verdammte Album ist. Es gibt einen Grund, warum Stone Sour ‚The Dark‘ gecovert haben. Es war einfach ein großartiger Song. Ich höre es mir bis heute an. Es ist einfach ein verdammt geiler Song. Ein verdammt geiles Album. Ich finde, mehr Leute sollten es kennen.

Metallica, „Master of Puppets“ (1986)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Das wäre meine Nummer eins, wenn wir von 10 bis 1 gehen würden. Es ist mein Lieblings-Metal-Album. Es ist das perfekte Metal-Album. Dieses Album kann man verdammt noch mal nicht verbessern. Niemals. Und ich habe mich schon mit Leuten gestritten, die sagten: „Was ist mit Sabbath? Was ist mit diesem oder jenem?“ Ich sage dann: „Ja, aber Black Sabbath war kein verdammt gutes Album von Anfang bis Ende.“

Es war cool, man kam später darauf. Aber „Master of Puppets“ ist verdammt noch mal perfekt. Vom ersten Gitarrenakkord in „Battery“ bis zum letzten Schlag in „Damage, Inc.“. Es ist perfekt! Und ich werde jeden bekämpfen, der etwas anderes behauptet. Und ich werde gewinnen! Denn ich habe die Gerechtigkeit Gottes auf meiner Seite [lacht] und lasse mir nichts gefallen.

Das Album ist heavy und trotzdem so verdammt melodisch. Es ist knallhart und hat trotzdem Momente von purem, verdammt kontemplativem, coolem Flow. Es ist sludgy und reißt dir trotzdem den verdammten Kopf weg. Und es enthält den besten Metallica-Song, der je geschrieben wurde: „Disposable Heroes“. Dieser verdammte Song ist eine Lehrstunde. Nicht nur in Sachen Alternate Picking. Sondern auch in Sachen Down Picking. Ich kann ihn nicht spielen, und ich kann fast alles spielen. So gut ist er.

Für mich ist das Album einfach perfekt. Es enthält einige der besten Performances von James [Hetfield]. Und die ganze Band ist fantastisch darauf. Außerdem sind einige seiner besten Texte darauf zu finden. Wenn man es hört, denkt man: „Das ist kriminell, wie verdammt gut dieses Album ist.“

Pantera, „Far Beyond Driven“ (1994)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Dieses Album ist so sludgy. Ich habe [Panteras Album von 1992] „Vulgar Display of Power“ geliebt. Und natürlich tendieren alle zu diesem Album, weil es die Songs hat, es hat das gewisse Etwas. Aber für mich war „Far Beyond Driven“ das erste Beispiel dafür, wie eine moderne Metal-Produktion klingen kann. Es war so dicht und der Mix war etwas wütender. Für mich war es das erste Mal, dass man wirklich hören konnte, wie heavy sie sein konnten. Und wie bereit sie waren, diese Scheiße einfach durchzuziehen. Und es enthält meinen Lieblingssong von Pantera, nämlich „Becoming“. Dieser Song allein ist schon der Hammer. Gerade wenn man denkt, man hat etwas verstanden, wird man fertiggemacht. Man ist erledigt.

Sepultura, „Roots“ (1996)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Dieses Album … Mein Gott. Ich meine, abgesehen von „Iowa“ ist dieses Album wahrscheinlich eines der dicksten und heaviesten Alben, die ich je gehört habe, was die Produktion angeht. Es ist so eklig und gleichzeitig so verdammt geil. Man kann fast die Haare darauf hören [lacht]. Ugh. Und einige der Songs und Riffs sind einfach so brutal, dass man nur noch sagt: „Heilige Scheiße, Mann.“ Das ist für mich das beste Album von Sepultura. Ich liebe zwar alle ihre Alben. Aber dieses … Wahrscheinlich lieben es alle. Aber für mich ist es etwas ganz Besonderes. Weil es eine weitere Entwicklung darstellt. Dieses Album wird bei weitem nicht genug dafür gewürdigt, wie inspirierend es für viele Menschen und Künstler war. Das ist wirklich schade.

White Zombie, „Astro-Creep: 2000 – Songs of Love, Destruction and Other Synthetic Delusions of the Electric Head“ (1995)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Dieses verdammte Album ist so verdammt geil. Ich weiß nicht einmal, ob die Leute es überhaupt als Metal-Album bezeichnen würden. Aber ich tue es, einfach weil es so riffig ist. Die „Electric Head“-Songs, Teil 1 und 2, sind so verdammt heavy. Es ist einfach ein wunderschönes, cooles, künstlerisches Heavy-Metal-Album. Es enthält so viele großartige Songs.

Vergiss „More Human than Human“. „Super-Charger Heaven“ ist einer der heaviesten Songs, die ich je gehört habe. Und wenn man ihn zusammen mit dem Remix-Album hört, das noch cooler ist, bekommt man ein Gefühl dafür, welches Potenzial Metal haben kann, wenn man sich wirklich allen Arten von Experimenten öffnet und keine Grenzen setzt. Es ist einfach ein verdammt gutes Album. Ich höre es mir bis heute noch an.