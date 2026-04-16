Slipknots M. Shawn Crahan über seine andere Band

„Look Outside Your Window“ ist kein Slipknot-Album. Aber es ist ein Nebenprodukt von einem.

„Wenn Slipknot nicht dabei gewesen wäre, hätten wir das hier nie gemacht“, sagt M. Shawn Crahan, der vor allem als Perkussionist „Clown“ der langlebigen Midwestern-Metal-Band bekannt ist. „Ein bisschen von dem, was da unten läuft, ist der Grund, warum das hier oben laufen konnte.“ Er spricht von den Aufnahmen zu Slipknots viertem Album, „All Hope Is Gone“ von 2008. Damals legten er und einige seiner Bandkollegen die Masken ab und griffen in ihrem Studio zu ungewohnten Instrumenten – für ein Projekt, das sich als etwas völlig anderes entpuppen sollte. Fast 20 Jahre später erscheint ihr selbstbetiteltes Debüt als Look Outside Your Window nun endlich als Vinyl-only-Release am 18. April, dem Record Store Day.

Die Stimmung der zehn Tracks ist ungleich allem, was Crahan oder die anderen beteiligten Musiker je zuvor aufgenommen haben. Obwohl zur Gruppe Sänger Corey Taylor, Gitarrist Jim Root und DJ Sid Wilson gehören – allesamt ebenfalls Slipknot-Mitglieder –, klingt das Album oft melancholisch und grüblerisch, ohne jede Härte, die Slipknot auszeichnet. Die Musiker haben Radiohead über die Jahre immer wieder als ihre Referenz genannt. Und obwohl die kalkulierte Zurückhaltung und das Raumgefühl dieser Band durch „Look Outside Your Window“ hindurchhallen, ist es der Experimentalismus, der am stärksten an „Kid A“ erinnert.

Kröten, Brunnen und Gedichte

Befreit von den Erwartungen an Slipknot nahmen die Musiker Kröten und Grillen auf, überredeten Taylor, aus dem Grund eines Brunnens zu singen, und baten Cristina Scabbia, Frontfrau der italienischen Gothic-Metal-Band Lacuna Coil, ein eigenes Gedicht auf Italienisch vorzutragen und Gastgesang beizusteuern. Jahrelang war „’Til We Die“, ein stimmungsvoller, jazziger Bonustrack auf der Deluxe-Edition von „All Hope Is Gone“, der einzige Vorgeschmack auf das Album. Doch dieser eine Song vermittelt kaum die Introspektion und die einzigartigen Texturen von „Look Outside Your Window“.

„Corey Taylor ist mein Lieblingssänger der Welt, und er ist hier so anders – dasselbe gilt für Jim und Sid“, sagt Crahan, 56, im Zoom-Gespräch mit ROLLING STONE während einer Pause von einer Schreibsession für Slipknots nächstes Album. Er ist heute gut gelaunt und lässig gekleidet: Basecap verkehrt herum, langes Haar über die Schultern, Bart offen zur Schau gestellt. „Wir vier Typen haben uns einfach zusammengefunden, Musik geschrieben und am Ende 11 Songs und ziemlich ernste Texte über diese Zeit herausgebracht.“

Auf dem Opener „11th March“ klingt Taylor, als stünde er kurz vor dem Weinen, singt davon, dass alle zusammenkommen und eins werden sollten, während seltsame Klänge um seine Stimme scheppern und surren. Roots Gitarre klingt auf „Moth“ wie eine Harfe, Crahans Perkussion rattert auf „Dirge“ (das eher nach Q Lazzarus als nach Radiohead klingt), und „Is Real“, einer der wenigen Hard-Rock-nahen Songs, hat eine Lockerheit, die sich meilenweit von Metal entfernt anfühlt. Das Herzstück des Albums, „Juliette“, zeigt Taylor nachdenklich, während er singt: „Hey there, Mr. Blue Eyes, have you found your way back yet? Have you found your Juliette?“ – über klarer Gitarre.

Rick Rubins offenes Labor

Die Wurzeln des Albums reichen zurück bis zu Slipknots drittem Longplayer, „Vol. 3: (The Subliminal Verses)“ von 2004, als Produzent Rick Rubin sie mit seiner Theorie des „offenen Labors“ bekannt machte – einem separaten, geschützten Raum für Experimente. Als die Band dann ihr nächstes Album, „All Hope Is Gone“, im Sound Farm Studio in Jamaica, Iowa, aufnahm, richtete Crahan in seinem Mietraum ein kleines Studio ein, in dem er und Root gemeinsam Musik schreiben konnten. „Wenn man an einem Album arbeitet, gibt es so viel Leerlauf“, sagt Crahan. „Und durch mich floss so viel Kreativität, dass ich mich schuldig gefühlt hätte, von meiner Familie weg in einem Studio zu sein, ohne irgendetwas Kreatives zu tun.“ Die Musik, die sie machten, gefiel ihnen, also mieteten sie ein Farmhaus auf dem Gelände, um weiter zu experimentieren. Schließlich wollten auch Taylor und Wilson mitmachen, und das Quartett fand zusammen.

Obwohl Slipknot in turbulenten Gewässern navigierte – Wilson war zum Zeitpunkt der Aufnahmen merklich krank, andere kämpften mit Suchtproblemen –, erwies sich das klangliche Herumexperimentieren von Look Outside Your Window als inspirierend. Trotz seines schlechten Befindens trieb Wilson sich selbst über seine Grenzen hinaus: Er spielte Klavier, während Taylor unter anderem Schlagzeug spielte und die Fässer, die Crahan bei Slipknot als Perkussion nutzt.

„Ich habe das Gefühl, dass [Look Outside Your Window] mich zu wahnsinniger Kreativität angetrieben hat“, sagt Crahan lächelnd. „Wir haben einfach wunderbare Gefühle herausgespuckt. Es war sehr schön, das alles rauslassen zu können.“

Der Name und seine Bedeutung

Warum haben Sie die Gruppe Look Outside Your Window genannt?

Eines Abends saßen wir im Studio und schauten hinaus – und da sahen wir Augenleuchten in dem Baum vor dem Fenster. Ziemlich weit oben, höchstwahrscheinlich ein Waschbär, der zu uns hereinschaute. Aber wir fingen an, uns kryptische Mothmen vorzustellen, und Jim nannte den zweiten Song „Moth“. Am Ende stand Jim auf und sagte im Gehen: „Always look outside your window.“ Das hatte so viel Bedeutung, und ich habe es immer wieder wiederholt. Es fasst wirklich zusammen, wer wir waren, was wir taten, die Gespräche, die wir zwischen dem Schreiben und dem Nachdenken über [Slipknot] führten – das ist ja etwas Gewaltiges.

Was hat die Stimmung der Musik geprägt?

Jim und ich lieben bestimmte Musik, die nicht heavy ist. Die Alternative-Bewegung begann, als ich 19 oder 20 war, ungefähr zur College-Zeit. Ich bin also mit den großartigsten Alben aufgewachsen – [Soundgarden’s] „Louder Than Love“, [the Smashing Pumpkins‘] „Gish“, Pearl Jams erstes Album, alles von Sub Pop. Aber ich bin auch ein alter Punk-Rocker. Ich mag Big Black/Steve-Albini-Zeug. Ich mag richtig aggressives Zeug wie Scratch Acid und Killdozer. Und Jim und ich lieben beide Radiohead. All diese verschiedenen Sachen haben meine Stimmungen gespeist.

Die Stimmung, die Sie hören, ist Jim und ich, die ständig diese Musik machen wollen, die wir lieben und die uns glücklich macht, wenn wir sie hören. Diese Musik ist viel kunstvoller.

Fans, Metal und Radiohead

Was würden Fans Ihrer anderen Band wohl von diesen Einflüssen halten?

Was spricht gegen den Gedanken, dass Metal-Fans auch die Beatles mögen? Mögen Metal-Fans kein Radiohead? Ich würde mich zwar nicht als den größten Metalhead bezeichnen, aber ich mag Metal und ich mag Radiohead. Ich mag Pink Floyd, Porcupine Tree, Helmet, Tom Waits und Mike Patton. Wen juckt das?

Was hat die Atmosphäre der Musik beeinflusst?

Ich will nicht für Corey sprechen, aber er hatte definitiv etwas, das ihn beschäftigte. Er kanalisiert da eindeutig etwas. Ich will nicht behaupten, dass wir alle miteinander ausgekommen sind, weil das nicht stimmte – aber das ist normaler Bandkram. Kein Weltuntergang. Aber wie Sie wissen, haben wir Paul Gray nach diesem Album-Zyklus verloren, also hatten wir viel um die Ohren. Die Stimmung spiegelte das wider, was in unserer Bruderschaft vor sich ging: sehr, sehr ernste Dinge. Es waren wirklich harte Zeiten.

In „Look Outside Your Window“ steckt viel Melancholie.

Ja. Das Album bringt mich nicht zum Weinen, aber es tut weh. Es gibt vieles, das mich innehalten und mein Leben betrachten lässt. Einige unserer Brüder sind nicht mehr da. Dieses Album ist deshalb ein wirklich guter Zeitstempel für andere Emotionen … weil wir [in Slipknot] einfach neun Menschen sind, die beschlossen haben, ihre Zeit miteinander zu teilen.

Der Brunnen und die Kröten

Sie haben die Sessions gut genutzt. Stimmt es, dass Corey einige Songs aus dem Grund eines Brunnens gesungen hat?

Vor dem alten Farmhaus gab es einen Wasserbrunnen. Wir haben ihn geöffnet, und er hat diesen ganzen Hall. Und wir dachten: „Hey, das wird bei Corey fantastisch klingen.“ Also haben wir Corey in den Brunnen steigen lassen – aber es hat nicht so funktioniert, wie wir es uns vorgestellt hatten.

Ich bin ein Experimentalist. Ich tue alles, um die Erfahrung anders und fruchtbar zu machen. „Lass sie Teil der Kunst sein.“ Ich bin einfach jemand, der die quietschende Tür benutzt, irgendetwas, weil es im Moment wahrhaftig ist. Wir hörten draußen Kröten und Grillen, und sie klangen wunderschön. So was wie: „Diese verdammten Kröten hören nicht auf. Also: Dieser Song heißt jetzt ‚Toad‘, und hier sind die Kröten.“ Wir haben völlig vergessen, dass sie da waren. Der Tontechniker nicht. Jeden Tag sagte er: „Diese verdammten Kröten sind im Drum-Tank.“ Und ich meinte nur: „Lasst die Viecher in Ruhe.“

Wie haben Sie vier sonst noch experimentiert?

Jim spielte Gitarre und warf seine Gitarren-Pedale über die Couch. Ich griff sie auf, Sid kam rein und schnappte sich ein Pedal, und alle machten Emotionen. Ohne Grund. Wir haben einfach Dinge ausprobiert. Corey sagte: „Ich will das Fass spielen.“ Die Fässer gehören mir nicht; ich habe sie nicht erfunden. Also: „Bitte, spiel das Fass. Lass uns sehen, was du draus machst.“

Unveröffentlichtes und Cristina Scabbia

Haben Sie noch viel übrig gebliebenes Material?

Ich könnte wahrscheinlich noch fünf Songs [aus den Sessions] herausholen, aber die wären nicht so vollständig wie diese hier. Und Corey müsste sie alle einsingen. Es gibt einen Song, der es nicht geschafft hat – der war schwerer, eher eine Neurosis-Sache. Ich weiß nicht, warum er sich nicht eingefügt hat; er wirkte ein bisschen fehl am Platz und zu absichtlich. Irgendwann wird er rauskommen.

Wie kam Cristina Scabbia zu Look Outside Your Window?

Jim und sie waren zusammen. Sie ist eine talentierte Künstlerin, und sie war oben im Haus. Ich musste zu Jim gehen und fragen: „Hey, was hältst du davon, Cristina einzubinden?“ Und er sagte: „Absolut.“

Als Erstes ließ ich sie ein Gedicht schreiben, einen Brief der Absicht auf Italienisch. Ich sagte ihr, sie solle es über Batterien schreiben, die sterben und nicht mehr aufgeladen werden können. Und sie meinte: „OK.“ Ich habe das Blatt Papier auf Italienisch, und sie hat es mir so gut sie konnte vorgelesen – aber ich habe es seitdem weder nochmals gelesen noch auswendig gelernt. Ich höre es einfach gerne so, wie es ist. Jim und ich haben sie produziert und wirklich darauf gedrängt, dass sie Überzeugung reinbringt. Am Ende konnte man es einfach spüren.

Corey Taylors Überraschung

Sie sang auch auf „Is Real“.

Einer meiner Lieblingsmomente war, als sie fertig war und Corey Taylor am nächsten Tag reinkam und wir sagten: „Hey, wir haben dir was vorzuspielen.“ Er hatte den Song bereits eingesungen. Er dachte also, sie macht nur das Gedicht – und dann bricht sie in diesen Gesang aus, singt, gibt alles. Ich erinnere mich noch, wie Corey leicht zurückwich und sagte: „OK.“ Er liebte es, aber es hat ihn auf die beste Art überrascht.

Ich glaube, sie ist auch für irgendetwas in den Brunnen gestiegen. Vielleicht hat sie das Gedicht dort vorgetragen, ich weiß es nicht mehr genau. Aber im Brunnen lag eine tote Ratte, jede Menge tote Insekten, und er war voller Wasser. Er hatte eine Aura, und er hat einen definitiv dazu gebracht, für seine Kunst zu kämpfen.

Mein Lieblingssong auf dem Album ist „Juliette“. Wie ist der entstanden?

Ich weiß nicht, ob ich einen Favoriten habe, aber der spricht mich wirklich an. Und natürlich sind die Lyrics so was wie „Hey, blue eyes“ – ich habe blaue Augen, Corey hat blaue Augen. Wir haben uns unterhalten und kurz den Shakespeare-Weg eingeschlagen: „Was ist deine Juliette? Wofür würdest du sterben?“ Dieser Song ist tief in einige Dinge eingetaucht, auch in Philosophie.

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Ich mag auch „In Reverse“, und Corey Taylor auf „Dirge“ ist einfach … ich weiß nicht. Die Musik hält inne und wird ganz klein, und dann hat er diese Stimme, die einen auf eine bestimmte Art fühlen lässt. Ich liebe sie alle aus verschiedenen Gründen, aber „Juliette“ ist wirklich etwas, das mich angetrieben hat, alles fertigzustellen. Sie alle sind real für mich.

Das offene Labor als Vermächtnis

Wie hat das Machen von „Look Outside Your Window“ beeinflusst, was Sie mit Ihrer anderen Band machen?

Nach „All Hope Is Gone“ wurde das offene Labor zu einem festen Bestandteil. Wir haben „.5: The Gray Chapter“ im Sunset Sound aufgenommen. Studio One ist quasi das Doors-Studio. Studio Two ist der große Raum, in dem Van Halen einiges gemacht hat. Und Prince hat eine identische Kopie von Studio Three in Paisley Park gebaut. Also haben wir dort das offene Labor eingerichtet und Prince die Kreativität antreiben lassen. Wenn du Mundharmonika spielen willst, geh den Flur runter, komm hier rein, spiel Mundharmonika. Aber diesmal war erwartet, dass alles, was dort geschrieben wird, auch auf dem [Slipknot-]Album landen kann. Wir können sogar Parts von dort rüber in Songs ziehen.

Dann haben wir „We Are Not Your Kind“ gemacht und wieder ein offenes Labor gehabt. „What’s Next“ haben wir dort geschrieben. Dieses Album ist faszinierend, weil wir 21 Songs und 27 Interludes hatten – und alle Interludes entstanden im offenen Labor. Am Ende haben wir nur drei davon auf dem Album verwendet. Es gibt also 24 weitere Interludes. Und als „The End, So Far“ begann, leitete [Tontechniker] Gregory Gordon das offene Labor. Zu dem Zeitpunkt wusste jeder, dass es erwartet wurde: Erschaffe, was du willst, wie du es willst, wann du es willst, aus welchem Grund auch immer – und sei einfach kreativ.

„Adderall“, ein Song auf „The End, So Far“, erinnert mich an Radiohead und „Look Outside Your Window“.

Wir haben damals kein offenes Labor aufgemacht, aber ich wusste, dass ich sagen konnte: „Michael [Pfaff, Perkussion] und ich haben einen Song aus modularen Synthesizern und einem Motiv namens ‚Adderall‘ geschrieben. Ich gehe jetzt Schlagzeug spielen.“ Und wir haben diesen Song in einem Take aufgenommen. Dieser Song ist aus der Fähigkeit entstanden, das offene Labor etabliert zu haben.

Sehen Sie die Veröffentlichung von „Look Outside Your Window“ als das Ende eines Kapitels?

Ja, es schließt definitiv ein Kapitel – vielleicht hätte es schon vor langer Zeit erscheinen sollen, aber Slipknot hat den Vorwärtsdrang immer wieder gestoppt, weil wir gerade in einem Album-Zyklus waren und eine Veröffentlichung beide Dinge durcheinandergebracht hätte. Also habe ich schließlich den Fuß auf den Boden gestellt, und alle sagten: „Wird aber auch Zeit.“

Ich liebe dieses Album so sehr. Ich weiß, dass die Leute es lieben werden, und ich habe akzeptiert, dass es [mit Slipknot] verwechselt werden wird. Aber es wird auch die nächste Generation von Look Outside Your Window eröffnen.

Live-Shows und neue Horizonte

Werden Sie die Songs live spielen?

Wir als Einheit von vier Personen – zumindest einige von uns – haben immer gesagt, dass es keinen Grund gäbe, das nicht live zu spielen. Jemand müsste Bass spielen, wenn wir live auftreten; Jim wird nicht gleichzeitig Bass und Gitarre spielen. Was mir Spaß machen wird, ist, eine wirklich ausgefeilte Band zusammenzustellen, um es den Leuten zu geben, wenn sie es tatsächlich einfordern. Es könnten gut und gerne ein, zwei, drei besondere Shows werden. Ich warte, bis mich jemand anruft und sagt: „Heute ist der Tag, wir haben eine Nachfrage.“

Es scheint, als hätte das Machen dieses Albums Ihr Leben verändert.

Dieses Album war das erste Mal, dass wir einfach sagten: „Lass uns die Köpfe freikriegen.“ Es war einfach: „Hey, was willst du machen?“ „Lass uns jammen.“ Ist das nicht das, was wir tun sollen – jammen?