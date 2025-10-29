Warum so viele an der „Whitney Houston Challenge“ scheitern

Rock am Ring 2025: Die besten Fotos – der Samstag mit Kraftklub, Slipknot & Co.

Der Musik-Trend kursiert bereits seit einigen Wochen – nun stellte sich auch eine Slipknot-Coverband der sogenannten „Whitney Houston Challenge“ und sorgte damit im Netz für Aufsehen. Weitere Musiker:innen folgten dem Beispiel der Brasilianer und stellten ihr Taktgefühl auf die Probe.

Was ist die „Whitney Houston Challenge“?

Der Hype begeistert die Online-Community seit mehreren Wochen – nachdem er auf TikTok und Instagram viral gegangen war. Ziel der Challenge ist es, das eigene Rhythmusgefühl unter Beweis zu stellen: Man versucht, exakt im selben Takt den markanten Trommelschlag vor dem letzten Refrain aus Whitney Houstons Hit „I Will Always Love You“ zu treffen.

Dabei filmen sie sich und teilen den Clip anschließend im Netz. Die Versuche lösen beim Publikum und auch den Ausprobierenden eine ganze Bandbreite an Reaktionen aus – von Spannung und Freude bis hin zu (Fremd)Scham.

Die Challenge ist schwieriger, als sie auf den ersten Blick wirkt. Zahlreiche Musiker:innen versuchten sich bereits daran, die meisten scheiterten jedoch und sorgten damit für Lacher. Der originale Trommelschlag stammt übrigens von Ricky Lawson, dem im Dezember 2013 verstorbenen Schlagzeuger.

So stellten sich Cwnot an

Die brasilianische Slipknot-Coverband Cwnot setzte den Trend nun fort. Die acht Mitglieder traten in voller Montur an – in dunkelblauen Overalls, den typischen Masken und Perücken – und positionierten sich in einem Halbkreis hinter einer weißen Trommel mit Slipknot-Logo. Einer nach dem anderen griff zum Stick und versuchte, während Houstons Klassiker im Hintergrund lief, den Schlag im exakten Takt von Lawson zu treffen.

Das Ergebnis fiel erwartbar, aber dennoch überraschend aus: Von den acht Bandmitgliedern traf nur einer den Beat perfekt, die übrigen setzten zu früh oder zu spät an. Derjenige, der den Takt exakt erwischte, war ausgerechnet der Gitarrist der Band.

Weitere Musiker:innen schlossen sich Cwnot an – darunter Simple Plan und Paula Abdul.

Cwnots viralen Versuch gibt es hier zu sehen:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Neuigkeiten von Slipknot

Kürzlich verriet Eloy Casagrande, Schlagzeuger der Metal-Band, dass Slipknot an neuer Musik arbeite. Die Band deutete den Song „Long May You Die“ an, der kurz nach Casagrandes Einstieg Anfang 2024 aufgenommen wurde. Außerdem soll das neue Album „Look Outside Your Window“ laut Band noch 2025 erscheinen. Nur wann?