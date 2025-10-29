Warum so viele an der „Whitney Houston Challenge“ scheitern

Die Slipknot-Coverband Cwnot stellte sich zuletzt der „Whitney Houston-Challenge“ – und traf immerhin einmal ins Schwarze.

von 
Artikel Teilen
Whitney Houston

Whitney Houston Foto: Redferns. Suzie Gibbons. All rights reserved.

ROLLING STONE Badge
Empfehlungen der Redaktion

Der Musik-Trend kursiert bereits seit einigen Wochen – nun stellte sich auch eine Slipknot-Coverband der sogenannten „Whitney Houston Challenge“ und sorgte damit im Netz für Aufsehen. Weitere Musiker:innen folgten dem Beispiel der Brasilianer und stellten ihr Taktgefühl auf die Probe.

Was ist die „Whitney Houston Challenge“?

Der Hype begeistert die Online-Community seit mehreren Wochen – nachdem er auf TikTok und Instagram viral gegangen war. Ziel der Challenge ist es, das eigene Rhythmusgefühl unter Beweis zu stellen: Man versucht, exakt im selben Takt den markanten Trommelschlag vor dem letzten Refrain aus Whitney Houstons Hit „I Will Always Love You“ zu treffen.

Dabei filmen sie sich und teilen den Clip anschließend im Netz. Die Versuche lösen beim Publikum und auch den Ausprobierenden eine ganze Bandbreite an Reaktionen aus – von Spannung und Freude bis hin zu (Fremd)Scham.

Die Challenge ist schwieriger, als sie auf den ersten Blick wirkt. Zahlreiche Musiker:innen versuchten sich bereits daran, die meisten scheiterten jedoch und sorgten damit für Lacher. Der originale Trommelschlag stammt übrigens von Ricky Lawson, dem im Dezember 2013 verstorbenen Schlagzeuger.

So stellten sich Cwnot an

Die brasilianische Slipknot-Coverband Cwnot setzte den Trend nun fort. Die acht Mitglieder traten in voller Montur an – in dunkelblauen Overalls, den typischen Masken und Perücken – und positionierten sich in einem Halbkreis hinter einer weißen Trommel mit Slipknot-Logo. Einer nach dem anderen griff zum Stick und versuchte, während Houstons Klassiker im Hintergrund lief, den Schlag im exakten Takt von Lawson zu treffen.

Slipknot (25th Anniversary) (2 LP Red/Black Vinyl) [Vinyl LP]
Slipknot (25th Anniversary) (2 LP Red/Black Vinyl) [Vinyl LP] Für € 49,49 bei Amazon kaufen

Das Ergebnis fiel erwartbar, aber dennoch überraschend aus: Von den acht Bandmitgliedern traf nur einer den Beat perfekt, die übrigen setzten zu früh oder zu spät an. Derjenige, der den Takt exakt erwischte, war ausgerechnet der Gitarrist der Band.

Weitere Musiker:innen schlossen sich Cwnot an – darunter Simple Plan und Paula Abdul.

Cwnots viralen Versuch gibt es hier zu sehen:

Instagram Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Neuigkeiten von Slipknot

Kürzlich verriet Eloy Casagrande, Schlagzeuger der Metal-Band, dass Slipknot an neuer Musik arbeite. Die Band deutete den Song „Long May You Die“ an, der kurz nach Casagrandes Einstieg Anfang 2024 aufgenommen wurde. Außerdem soll das neue Album „Look Outside Your Window“ laut Band noch 2025 erscheinen. Nur wann?

Kim Heuck schreibt für ROLLING STONE. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen aus dem Artikel:
Slipknot Challange Simple Plan Long May You Die Whitney Houston Look Outside Your Window Ricky Lawson I Will Always Love You Viral Coverband Paula Abdul TikTok-trend Cwnot