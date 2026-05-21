Smashing Pumpkins im Studio mit Butch Vig – erstmals seit „Siamese Dream“

Billy Corgan ging am 19. Mai auf seinem Substack live, um Fans zu verkünden, dass die Smashing Pumpkins kürzlich ihren ersten Song mit Produzent Butch Vig seit den „Siamese Dream“-Sessions vor über 33 Jahren aufgenommen haben.

„Wir haben gerade einen Song aufgenommen“, sagte Corgan. „Er hat einen bestimmten Zweck, den ich noch nicht verraten kann … Ich habe ehrlich gesagt noch keinen Titel. Der Plan ist, den Song dieses Jahr zu veröffentlichen. Wann genau, kann ich nicht sagen. Es gibt Gründe dafür … Der Song ist wirklich cool. Die Aufnahmen sind im Grunde abgeschlossen. Ich würde sagen, es fehlen noch ein paar Kleinigkeiten. Er ist zu 98 Prozent fertig.“

Mit seinem zehnjährigen Sohn Augustus Juppiter an seiner Seite vor der Kamera verbrachte Corgan die wenigen Minuten damit, etwas Rätselhaftes anzuteasen. „Das ist eine Ansage auf einer Skala von zehn von zehn“, sagte er. „Wenn das keine zehn von zehn ist, weiß ich nicht, was es ist. Das könnte sogar eine elf von zehn sein. Diese Neuigkeit ist nirgendwo zu finden. Ihr hört sie als Erste. Was würdet ihr sagen, wenn ich euch erzähle, dass die Smashing Pumpkins wieder im Studio waren? Ich weiß, das ist keine zehn von zehn. Das wäre unsere erste Aufnahme seit ‚Aghori [Mhori Mei]‘. Sagen wir, das ist eine solide Acht. Dass ich im Studio bin, bedeutet nichts, weil ich immer im Studio bin.“

Vig, Nirvana und die Anfänge

Vig saß am Mischpult, als die Pumpkins ihr Debütalbum „Gish“ von 1991 und den Nachfolger „Siamese Dream“ von 1993 aufnahmen. Zwischen diesen beiden Platten produzierte er Nirvanas „Nevermind“. „Wir waren an dem Tag im Studio, als er den Anruf bekam, ‚Nevermind‘ zu machen“, erzählte Corgan dem ROLLING STONE im Jahr 2021. „Ich war buchstäblich im Nebenzimmer. Ich konnte ihn reden hören. Er kam rein und sagte: ‚Mir wurde dieser Job angeboten.‘ Wir waren dabei, als all diese Dinge passierten – nicht nur für uns, sondern für die Szene insgesamt, und dann für Butch im Weiteren. Es ist eine Sache, auf die Geschichte zurückzublicken und zu sagen: ‚Oh, wie fantastisch.‘ Aber damals war alles sehr unsicher. Keinem von uns war irgendetwas garantiert.“

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Anfang dieser Woche kündigten die Pumpkins eine Nordamerika-Arenatour an, die ihr Doppelalbum „Mellon Collie and the Infinite Sadness“ von 1995 in den Mittelpunkt stellt. Die erste Showhälfte widmet sich ausschließlich Songs von „Mellon Collie“ in einem „hochtheatralischen Rahmen“, das zweite Set beleuchtet Stücke aus den übrigen Alben.

„Ich gehe davon aus, dass wir ein bisschen was von ‚Siamese Dream‘ spielen werden – für alle Siamese Zombies da draußen“, sagte Corgan im Substack-Video. „Ich finde das ziemlich cool. Es ist eine Woche, in der sich der Kreis schließt. Das steht in den Sternen. Eine gute Woche im Pumpkin Land.“

Augustus Juppiter war während des gesamten Ankündigungsvideos eine lebhafte, aufgeweckte Erscheinung und warf zwischendurch Dinge ein wie: „Jimmy Chamberlin lässt immer die Autotür offen.“

Tour und aktuelle Besetzung

Die aktuelle Besetzung der Pumpkins besteht aus Corgan, Chamberlin, den Gitarristen James Iha und Kiki Wong sowie Bassist Jack Bates. Am 17. Mai spielten sie eine Show in einem kleineren Saal – dem Legion Theater in Los Angeles –, die stark auf „Mellon Collie“-Songs ausgerichtet war, darunter die erste Live-Performance von „Here Is No Why“ seit 1997. Am 31. Juli betreten sie beim Lollapalooza in Chicago die Bühne. Die „Mellon Collie“-Tour startet am 30. September in Columbus, Ohio.