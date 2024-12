Die besten Songwriter aller Zeiten (5): Smokey Robinson

„Smokey Robinson war so was wie Gott für uns“, sagte Paul McCartney einmal. Das Genie hinter den größten Motown-Hits war nicht nur der einflussreichste R&B-Songschreiber aller Zeiten. Sondern auch ein begnadeter Sänger, der das kreative Niveau eines Hitsongs auf ein bislang unbekanntes Niveau schraubte.

Robinson, Sohn eines Truckdrivers und „in einem besseren Teil des Slums“ geboren, feierte 1960 seinen ersten Erfolg mit „Shop Around“ für die Miracles. Gefolgt von „My Girl“ und „Get Ready“ für die Temptations. „My Guy“ für Mary Wells. „Don’t Mess With Bill“ für die Marvelettes,.„Ain’t That Peculiar“ für Marvin Gaye.

Mit den Miracles war er an einem geradezu endlosen Reigen von Hits beteiligt. Darunter „The Tracks Of My Tears“ und „I Second That Emotion“, die dem oft beschriebenen Phänomen des gebrochenen Herzens neue sprachlichen Nuancen abgewannen. „Sweetness was only heartache‘s camouflage/The love I saw in you was just a mirage“, reimte er einmal 1967.

Smokey Robinson – „I Second That Emotion“:

Auch wenn Bob Dylans berühmte Sentenz („Smokey is the greatest living poet“) möglicherweise nie so gesagt wurde. Man glaubte ihm sie aufs Wort, weil Robinsons Songs die Einschätzung immer wieder zu bestätigen schienen.

„Es sollte sich um eine Geschichte handeln, die wirklich etwas zu sagen hat – und nicht nur um einen Haufen Wörter mit Musik“

„Wer einen Song schreiben will“, sagte er dem ROLLING STONE schon 1968, „sollte eine präzise Idee haben. Und genau wissen, wie er seine Geschichte in der Zeit erzählen will, die ihm auf einer Single zur Verfügung steht. Es sollte sich auch um eine Geschichte handeln, die wirklich etwas zu sagen hat. Und nicht nur um einen Haufen Wörter mit Musik.“