So gelangt man an Taylor Swifts rares „Champagner-Vinyl“

Taylor Swift verkauft eine weitere Vinyl-Ausgabe ihres kommenden Albums „The Life of a Showgirl“, nachdem sie den Drop mit einem geheimnisvollen Countdown auf ihrer Website angekündigt hatte, der wenige Stunden zuvor begann. Swift hatte bereits die früheren Vinyl-Versionen auf ähnliche Weise vorgestellt. Das Album erscheint am 3. Oktober.

Swift über die Entstehung des Albums

Montag veröffentlichte sie die Edition mit dem Titel „Tiny Bubbles in Champagne“, die in zwei Farbvarianten erhältlich sein wird: „Under Bright Lights Pearlescent“ und „Red Lipstick & Lace“. Wie bei den vorherigen Veröffentlichungen erscheint auch diese nur in einer Auflage. Das „Champagne“-Set hat ein alternatives Cover, auf dem Swift in einem Federkleid in Rot zu sehen ist, geschmückt mit einem funkelnden Stern aus großen, klaren Juwelen. Laut ihrer Website gibt es nur einen Pressvorgang, die Edition ist ausschließlich für 48 Stunden vorbestellbar und der Verkauf endet am 27. August um 15:59 Uhr – solange der Vorrat reicht. Die bisherigen Vinyl-Ausgaben heißen „Shiny Bug Edition“ und „Baby, That’s Show Business Edition“.

Swift erklärte, sie habe „The Life of a Showgirl“ während ihrer rekordbrechenden Eras Tour im Sommer 2024 geschrieben, produziert und aufgenommen. „Ich spielte Konzerte, manchmal drei am Stück. Danach hatte ich drei Tage frei“, erzählte sie im Podcast „New Heights“, den ihr Freund Travis Kelce moderiert und in dem sie das Album erstmals ankündigte. „Dann flog ich nach Schweden, kehrte zur Tour zurück und arbeitete weiter daran. Ich war körperlich völlig erschöpft in dieser Phase, aber geistig so inspiriert und begeistert vom kreativen Prozess.“

Sammler und Fans dürfen sich auf ein einzigartiges Stück freuen – wer die Chance verpasst, geht womöglich leer aus.