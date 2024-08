Linkin Park: Spannung steigt vor großer Ankündigung am 5. September

Linkin Park haben ihre Fans mit einer spannungsgeladenen Ankündigung in den Bann gezogen. Nachdem ein 100-Stunden-Countdown auf der offiziellen Website der Band am 28. August geendet war, passierte … erst mal nichts. Außer dass später angekündigt wurde, dass am 5. September etwas Großes angekündigt wird.

Der Countdown, der am 24. August auf der Website von Linkin Park gestartet war, sorgte für großes Aufsehen in der Fangemeinde. Viele warteten gespannt auf eine bedeutende Ankündigung – möglicherweise die Rückkehr der Band auf die Bühne oder die Veröffentlichung neuer Musik.

Als der Timer am 28. August schließlich ablief, war die Enttäuschung groß: Statt einer klaren Nachricht wurden nur vage Informationen präsentiert. Am 29. August sorgte ein weiterer sozialer Medien-Post für Aufregung: „Sei Teil von etwas. 5. September. LinkinPark.com.“ Dieser mysteriöse Hinweis schürte die Spekulationen weiter.

Der Beitrag auf Instagram und Twitter ließ die Fans rätseln, was sich hinter diesem Datum verbergen könnte. Zugleich erhielten Mitglieder des LP Underground Fanclubs eine exklusive Einladung zu einem geheimen Event, das am 5. September in Los Angeles stattfinden soll.

Die Details zu diesem Event sind streng geheim, aber die Einladung beinhaltete einen Zugangscode für die Teilnahme, die per Losverfahren vergeben wird. Zu den Teilnahmebedingungen gehören das Mindestalter von 18 Jahren, die Nicht-Übertragbarkeit der Tickets und das Verbot von Begleitpersonen.

Die Spekulationen, was Anfang September stattfinden wird, reichen von exklusiven Konzerten bis hin zu anderen Events. Einige Fans vermuten, dass ein besonderes Live-Event geplant wäre, während andere glauben, dass möglicherweise ein neues Musikvideo gedreht wird.

Es gibt auch Gerüchte, dass Linkin Park an neuen Songs arbeitet oder möglicherweise an einem neuen Album. Eine weitere Theorie ist, dass einen neuer Sänger präsentiert werden könnte, um Chester Bennington zu ersetzen, dessen Tod im Juli 2017 die Band in eine ungewisse Phase stürzte.

Spekulationen und Gerüchte um eine mögliche Rückkehr

Seit dem Tod von Chester Bennington haben sich die US-Amerikaner weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Zwar gab es im Oktober 2017 ein Tributkonzert für den verstorbenen Sänger, doch seitdem wurde weder neue Musik veröffentlicht noch live gespielt.

Die Spekulationen über eine Rückkehr der Band nahmen im April 2024 Fahrt auf, als Orgy-Sänger Jay Gordon behauptete, Linkin Park plane eine Rückkehr mit einer weiblichen Sängerin. Die Aussage dementierte Jay Gordon schnell, und Amy Lee von Evanescence wies ebenfalls die Gerüchte zurück, dass sie die neue Stimme werden könnte.

Im Mai berichtete „Billboard“, dass Linkin Park für 2025 eine Tournee und Festivalauftritte plane. Auch dabei wurde spekuliert, dass eine weibliche Sängerin die Rolle von Chester Bennington übernehmen könnte. Diese Informationen trugen zur anhaltenden Neugier und Vorfreude der Fans bei.

Countdown-Enttäuschung

Viele Fans äußerten nach dem abgelaufenen Countdown ihre Frustration in den sozialen Medien, wobei Kommentare wie „Ich bin genervt“ und „Ich brauche Antworten“ die allgemeine Stimmung widerspiegelten.

Die Gruppe selbst hat auf die Enttäuschung reagiert, indem sie erklärten: „Es ist nur eine Frage der Zeit…“.

Mike Shinoda, Gründungsmitglied, betont, dass die Band jede wichtige Ankündigung über ihre offizielle Website machen werde. Im April erklärte er, dass Gerüchte und Spekulationen oft unzuverlässig sind und dass nur Informationen auf LinkinPark.com als offiziell gelten.

In diesem Jahr veröffentlichte Linkin Park die Greatest Hits Compilation „Papercuts (Singles Collection: 2000–2023)“, die einen Rückblick auf ihre Karriere bietet. Diese Veröffentlichung könnte darauf hindeuten, dass sich darauf vorbereitet wird, wieder aktiver zu werden.