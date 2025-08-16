Taylor Swift beim Super Bowl 2026? Was darauf hindeutet

In ihrer über zwanzigjährigen Karriere hat Taylor Swift noch nie die Super-Bowl-Halbzeitshow headlined. Doch nach einem zweistündigen Interview im „New Heights-Podcast“ und der Ankündigung ihres neuen Albums „The Life of a Showgirl“ brodelt die Gerüchteküche. Swifties sind überzeugt, dass Swift beim Super Bowl LX im Jahr 2026 auftreten wird.

Album-Ankündigung im Football-Podcast

„Ich werde niemals ein Easter Egg verstecken, das sich auf mein Privatleben bezieht“, erklärte Swift in der Sendung. „Es geht immer um Musik, um etwas, das bald kommt.“ Hier sind die Hinweise, warum Fans glauben, dass Swift nun tatsächlich auf der größten Bühne der Welt steht. (Weder Swifts noch NFLs Sprecher antworteten bislang auf Nachfragen.)

Für viele Fans war es überraschend, dass Swift ausgerechnet im „New Heights“-Podcast auftrat und dort ihr neues Album verkündete. Doch der Ort ist vielleicht kein Zufall. Der Podcast wird von Swifts Freund Travis Kelce und dessen Bruder Jason moderiert. Beide NFL-Profis. Könnte die Ankündigung in einem Sportformat ein versteckter Hinweis sein?

Beziehung zu einem Super-Bowl-Champion

Noch direkter ist Swifts Verbindung zum Football durch Kelce. Der Tight End gewann bereits drei Super Bowls mit den Kansas City Chiefs, darunter zwei Finals gegen die San Francisco 49ers – just jenes Team, dessen Heimstadion Levi’s Stadium 2026 den Super Bowl austrägt. Zufall oder perfekter Kreis?

Swifts enge Beziehung zur NFL

Schon seit Jahren arbeitet Swift mit der Liga zusammen. 2022 stellte sie den Teaser zu Midnights während eines Thursday-Night-Football-Spiels vor. Seit ihrer Beziehung mit Kelce setzt die NFL zudem verstärkt auf ihre Präsenz – TV-Einblendungen und Social-Media-Posts mit Swift führten nachweislich zu höherer Reichweite. Der mediale Hype um ihre rasante Anreise von Tokio zum Super Bowl 2024 ist unvergessen.

Sourdough-Brot als Easter Egg?

Im Podcast verriet Swift außerdem ihre neue Leidenschaft: Sauerteigbrot. „Ich rede 60 Prozent der Zeit über Brot“, scherzte sie. Passend dazu: Das Maskottchen der San Francisco 49ers heißt „Sourdough Sam“. Da das Finale im Heimstadion der 49ers stattfindet, sehen Fans in Swifts Back-Leidenschaft einen weiteren versteckten Hinweis.

Zahlenmystik und Super-Bowl-Nummern

Swift sprach auch über ihre Liebe zu Zahlen. Fans bemerkten, dass sie die Zahl 47 mehrfach erwähnte. Levi’s Stadium war der 47. Halt ihrer Eras Tour. Die „49“ im Teamnamen der 49ers ergibt mit der 4+9=13 ihr Lieblingssymbol. Und dass sie „60 Prozent“ ihrer Zeit mit Brot verbringe, könnte auf den 60. Super Bowl hindeuten.

Sponsor-Wechsel eröffnet neue Chancen

Lange galt ein Sponsor-Deal als Hindernis: Swift war über Jahre eng mit Diet Coke verbunden – Konkurrent von Pepsi, dem damaligen Super-Bowl-Sponsor. Seit 2021 ist jedoch Apple Music Partner. Somit gibt es nun keine geschäftlichen Gründe mehr, die gegen ihren Auftritt sprechen.

Neue Freiheit als „Free Agent“

Seit Swift im Mai 2025 ihre Master-Aufnahmen zurückgekauft hat, ist sie musikalisch unabhängiger als je zuvor. „Alles, was ich je gemacht habe, gehört jetzt mir“, sagte sie. Mit dieser Freiheit scheint ein Super-Bowl-Auftritt plötzlich realistischer – vielleicht sogar mit einem Medley ihrer größten Hits.

Levi’s spielt mit den Gerüchten

Auch Levi’s selbst gießt Öl ins Feuer: Die Marke postete ein TikTok, in dem das Jeans-Logo durch ein glitzerndes Rechteck ersetzt wurde, um Swifts neues Album zu feiern. Mit dem Untertitel „Subtle swap for the big day“ nährte die Marke Spekulationen, dass das „große Ereignis“ der Super Bowl sein könnte.