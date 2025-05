So kommt die ESC-Performance von Abor & Tynna bei den Zuschauern an

ESC 2025: Glaubt Stefan Raab nicht an Abor & Tynna?

Werden Abor & Tynna mit „Baller“ beim Eurovision Song Contest 2025 abräumen? Stefan Raab wünscht sich wahrscheinlich derzeit nichts sehnlicher, schließlich hat er den ESC-Beitrag für dieses Jahr zur „Chefsache“ erklärt. Sollte der Song heute Abend nicht gut ankommen, wäre es eine erneute Blamage für Deutschland – und auch Raab hätte sich damit seinen Ruf als ESC-Versteher gründlich versaut.

„Deutsche Beiträge waren schon schlimmer“, fasst es ein User auf X zusammen: Deutschland hat sich mit Abor & Tynna definitiv nicht blamiert, aber wird es für eine gute Platzierung beim ESC 2025 reichen? Das sehen die meisten Zuschauer dann doch nicht.

Die Reaktionen auf Abor & Tynna

Die vergangenen Jahre haben gezeigt: Deutschland hatte definitiv schon mal schlechtere Acts im Rennen. Ein User zeigt mit einem Still, was ihm besonders negativ in Erinnerung geblieben ist:

Der allgemeine Konsens scheint zu sein: Die Stimme gut, Mittelfeld sollte drin sein.

Ein paar Hardcore-Fans gibt es dann aber doch: „Deutschland ballert richtig beim #ESC2025 #ESC25: 12 Punkte, 12 points!

Am meisten überzeugt aber Hazel Brugger an der Seite von Michelle Hunziker und Sandra Studer.

Ein User bringt es auf den Punkt: Die Schweizer wissen nicht, was für ein Glück die mit #Hazel haben. Drum leihen wir Deutschen sie so gerne aus.