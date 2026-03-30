„Tomb Raider“: So schlimm steht es um Sophie Turner wirklich

Die Produktion der neuen „Tomb Raider“-Serie wurde unterbrochen, nachdem sich Hauptdarstellerin Sophie Turner am Set eine „leichte Verletzung“ zugezogen hat, wie Variety berichtet.

Ein Sprecher von Prime Video bestätigte die Verletzung, nannte jedoch keine Details. „Sophie Turner hat sich kürzlich eine leichte Verletzung zugezogen“, erklärte der Sprecher. „Als Vorsichtsmaßnahme wurde die Produktion kurz pausiert, um ihr Zeit zur Erholung zu geben. Wir freuen uns darauf, die Produktion so bald wie möglich wieder aufzunehmen.“

Zuerst hatte das britische Boulevardblatt „The Sun“ über den Vorfall berichtet und behauptet, Turner habe eine bereits bestehende Rückenverletzung verschlimmert. Turners Repräsentanten reagierten auf eine Anfrage von ROLLING STONE zunächst nicht.

Lara Croft als neue Rolle

Turner spielt in der neuen TV-Adaption des Erfolgs-Videospiels die Archäologin und Abenteurerin Lara Croft. Die Dreharbeiten hatten im Januar begonnen, und die Serie soll weiterhin 2027 erscheinen. Ein genaues Startdatum wurde noch nicht bekanntgegeben, und ob Turners Verletzung den Premierentermin beeinflusst, ist derzeit unklar.

Neben Turner sind in der neuen „Tomb Raider“-Serie Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Martin Bobb-Semple, Jack Bannon, John Heffernan, Bill Paterson, Paterson Joseph, Sasha Luss, Juliette Motamed, Celia Imrie und August Wittgenstein zu sehen. „Fleabag“-Schöpferin und -Darstellerin Phoebe Waller-Bridge hat die Show entwickelt und fungiert gemeinsam mit Chad Hodge als Co-Showrunnerin. Es wird Waller-Bridges erstes großes TV-Projekt seit „Fleabag“ und „Killing Eve“ sein.

Turners aktuelle Projekte

Turner selbst war zuletzt in Carlson Youngs Thriller „Trust“ zu sehen und hat 2026 bereits mehrere Projekte veröffentlicht: die britische Krimiserie „Steal“ sowie den Horrorfilm „The Dreadful“, in dem sie mit ihrem ehemaligen „Game of Thrones“-Kollegen Kit Harington vor der Kamera stand.