Das langersehnte „Spaceballs“-Sequel erscheint im April 2027 – pünktlich zum 40. Jahrestag von Mel Brooks‘ legendärer „Star Wars“-Parodie.

Amazon MGM Studios hat den 27. April 2027 als Starttermin für das noch titellose „Spaceballs“-Sequel festgelegt. Wie „Variety“ berichtet, kehren die Originalbesetzung Bill Pullman, Daphne Zuniga, der 99-jährige Brooks sowie Rick Moranis – in seinem Comeback auf der Leinwand – in ihren Rollen zurück. Das Original war im Juni 1987 in die Kinos gekommen.

Brooks hatte die Fortsetzung 2025 mit einem Teaser bestätigt, der erneut die berühmten Eröffnungstexte von „Star Wars“ auf die Schippe nahm. „Vor achtunddreißig Jahren gab es nur eine einzige Star-Wars-Trilogie“, hieß es darin. „Seitdem aber gab es … eine Prequel-Trilogie, eine Sequel-Trilogie, ein Sequel zum Prequel, ein Prequel zum Sequel, unzählige TV-Spinoffs, einen Film-Spinoff des TV-Spinoffs, der sowohl Prequel als auch Sequel ist … Aber in 38 Jahren hat es immer nur einen einzigen Spaceballs gegeben. Bis jetzt …“

Geheimniskrämerei um Titel und Plot

Amazon MGM Studios gibt sich auch beim Titel der Komödie betont zugeknöpft – „dem Vernehmen nach soll der Titel der Name des Films sein, und die Plotdetails werden als Informationen darüber beschrieben, was in der Geschichte passiert“ – und beim Inhalt: ein „Nicht-Prequel-Nicht-Reboot-Sequel-Teil-zwei-aber-mit-Reboot-Elementen-Franchise-Erweiterungsfilm“.

Josh Gad, der das Drehbuch mitgeschrieben hat und zugleich mitspielt, schwärmte auf Instagram von seiner Vorfreude auf den Film. „Ich war das Kind, das ‚Spaceballs‘ gesehen hat, bevor es jemals ‚Star Wars‘ sah – und sich dann fragte, warum irgendjemand ein dramatisches Remake des Mel-Brooks-Klassikers drehen würde“, schrieb er. „Es ist deshalb das größte Geschenk meines Lebens, jetzt mithelfen zu dürfen, das Ruder zu übernehmen und gemeinsam mit Mel und dieser unglaublichen Gruppe ein Sequel zu dem Film zu machen, der George Lucas erst inspiriert hat.“

Zu den neuen Gesichtern im Cast zählen außerdem Keke Palmer, Anthony Carrigan und Lewis Pullman, Bills Sohn. Regie führt Josh Greenbaum, der bereits „Strays“ und „Barb and Star Go to Vista Del Mar“ inszeniert hat.