Steven Spielberg ist vielleicht der größte Fan von „Dune 2“

Regie-Legende Steven Spielberg hat in dem Podcast „The Director’s Cut“ deutlich gemacht, dass er ein großer Anhänger von „Dune 2“ ist. In der Episode unterhält er sich mit dem Regisseur des Films, Denis Villeneuve, und wendet sich mit seinem Lob direkt an den 56-Jährigen: „Du hast einen der brillantesten Science-Fiction-Filme gemacht, die ich je gesehen habe.“

Lobpreisungen vom Star-Regisseur

Steven Spielberg hat seinem Podcast-Partner allerdings noch wesentlich mehr zu sagen. „Dies ist wirklich ein visuelles Meisterwerk, und es ist voll von tief gezeichneten Charakteren“, so der Regisseur. „Die Aufnahmen sind so malerisch, aber es gibt keinen einzigen Winkel oder keine einzige Einstellung, die prätentiös ist“.

Laut Spielberg gibt es eine unausgesprochene Liste, auf der die besten Regisseure stehen. Dazu zählt er unter anderem „Beetlejuice“-Macher Tim Burton und „Avatar“-Schöpfer James Cameron. Villeneuve sei nun das neueste Mitglied dieser Liste, so Spielberg.

Diese Szene gefällt Spielberg am besten

Im zweiten Teil des SciFi-Abenteuers gefällt dem Regisseur eine Szene besonders gut. Wie auch schon im Trailer zu sehen ist, reitet Paul, gespielt von Timothée Chalamet, einen riesigen Sandwurm durch die Wüste. „Diese Szene ist einer der besten Dinge, die ich jemals gesehen habe!“, lobt Spielberg.

„Dune: Part Two“ hat bisher weltweit fast 580 Millionen US-Dollar an den Kinokassen eingespielt. Es wird berichtet, dass Regisseur Villeneuve bereits Pläne für einen dritten Teil schmiedet. Eine offizielle Zusage zur Trilogie gibt es vonseiten Villeneuves oder dem Studio Warner Bros. bisher allerdings noch nicht.