Quentin Tarantino: Steven Spielbergs „Indiana Jones und der letzte Kreuzzug“ ist „langweilig“

Quentin Tarantino ist niemand, der mit seiner Meinung hinterm Berg halten möchte. Und so zögerte er auch nicht lange, als er in einem Interview auf die „Indiana Jones“-Filme angesprochen wurde. Für ihn ist Steven Spielbergs „Indiana Jones und der letzte Kreuzzug“ das langweiligste Werk der Reihe.

In einem Gespräch mit dem „ReelBlend“-Podcast sprach sich der „Kill Bill“-Regisseur gegen diesen dritten Teil aus dem Jahr 1989 aus. „Ich mag den Sean-Connery-Film nicht“, so Tarantino. „Er ist langweilig. Und [Connery] gibt keine interessante Figur“ untermauert er seine unpopuläre Meinung. Neben Harrison Ford als Actionheld mit Hut ist in diesem Film nämlich noch Sean Connery als Professor Dr. Henry Jones zu sehen. Ein Part, auf den Tarantino wohl hätte verzichten können.

Als seinen liebsten „Indy“-Film nannte der US-Filmemacher hingegen „Indiana Jones und der Tempel des Todes“ von 1984, den er sogar als besten Spielberg-Streifen überhaupt bezeichnen würde, gefolgt von dessen 1975er Film „Der weiße Hai“.

Während er viel Meinung zu anderen Filmen teil, hält sich Tarantino bei seinem eigenen Werk bedeckt. Er plant derzeit seinen zehnten – und letzen – Film umzusetzen. Dieser soll „The Movie Critic“ heißen und voraussichtlich 2025 veröffentlicht wird. Konkrete Informationen fehlen dazu aber.

Der aktuelle, fünte Indy-Teil, „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“, ist unterdessen seit dem 19. Juni 2023 in den deutschen Kinos zu sehen.