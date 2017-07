Spielt „Moonlight“-Star Mahershala Ali in der 3. Staffel von „True Detective“ mit?

Alleine die Nennung des Titels „True Detective“ sorgt bei Cineasten für lustige Reaktionen. Beginnend mit einem Lächeln gefriert das Gesicht zu einem stirnrunzelnden Zweifel, der sich schließlich sogar in leichte Wut verwandelt. Warum? Ganz einfach weil die erste Staffel der HBO-Reihe mit Matthew McConaughey und Woody Harrelson eine grandiose Neubestimmung des Neo-Noir-Thriller war, faszinierend bebildert, mutig erzählt und bis zur letzten Minute spannend und intelligent.

Weiterlesen Unglaublich: „Fear The Walking Dead“ ist besser als „The Walking Dead“ Die Ableger-Serie des immens erfolgreichen Zombie-Formats strauchelt zwar in den Quoten, hat aber die interessanteren Themen: Nach der Apokalypse werden die Machtverhältnisse zwischen den USA und Mexiko neu verhandelt Die zweite Season der von Showrunner Nic Pizzolato geschriebenen Serie hatte dann zwar mit Colin Farrell, Taylor Kitsch und Rachel McAdams eine ähnlich spektakuläre Besetzung, doch die Story wollte einfach nicht zünden, wurde irgendwann selbst den geduldigsten Zuschauern zu kompliziert und lieferte auch nicht die erhofften Schauwerte. Kurz: eine heftige Enttäuschung. Selbst Quentin Tarantino wurde leicht übel.

Neuer Autor könnte für frischen Wind sorgen

Deshalb zog HBO erst einmal die Reißleine und ließ keine weitere Season produzieren. Zumal nicht einmal ein Drehbuch bzw. ein Konzept existierte. Clou der Serie war es ja, dass von Staffel zu Staffel andere Ermittler antreten sollten. Zuletzt gab es dann aber doch wieder Gerüchte, dass eine Fortsetzung nur noch eine Frage der Zeit ist. Angeblich sei Pizzolato bereits damit betraut worden sein, eine erste Drehbuchvorlage zu entwickeln. Zwei Episoden sollen laut „Entertainment Weekly“ bereits geschrieben worden sein. Und damit diesmal auch nichts schief geht, scheint HBO diesmal auf einen zweiten Showrunner zu setzen – und zwar auf David Milch, der in der Vergangenheit mit „NYPD Blue“ und „Deadwood“ große Erfolge feierte.

Weiterlesen Darum schreibt „Twin Peaks“ erneut TV-Geschichte „Twin Peaks: The Return“ ist mehr als nur eine Fortsetzung der kultisch verehrten Mystery-Reihe aus den 90ern. Mit im TV bisher nie gesehenen Bildern und einer atemberaubenden erzählerischen Freiheit definiert David Lynch noch einmal neu, was das Serienfernsehen zu leisten in der Lage ist. Wenn es nach dem Pay-TV-Sender geht, soll Milch basierend auf dem bereits geschriebenen Script eine gesamte Staffel ausarbeiten, Pizzolato hätte dann das letzte Wort, was die Ausgestaltung der Story und die Entwicklung der Figuren angeht. „Variety“ berichtet nun, dass Mahershala Ali für eine der Hauptrollen in Frage kommen soll. Das wäre ein schöner Coup, zeigte der 43-Jährige doch in dem fantastischen „Moonlight“ als einfühlsamer Drogendealer Juan, was für ein eindrucksvoller Schauspieler er ist. Dafür gab es dann auch zurecht den Oscar.

Bestätigt ist freilich noch gar nichts – auch ein Starttermin steht noch in den Sternen. Eine Rückkehr von „True Detective“ auf ähnlich starkem Niveau wie die erste Staffel wäre aber ein echtes Geschenk.