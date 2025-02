Matthew McConaughey & Charli XCX: Für einen Clip lang Verschwörungstheoretiker

Was haben Matthew McConaughey und Charli XCX miteinander zu tun? Für einen Werbespot zum Super Bowl machen sie jetzt gemeinsame Sache. Herausgekommen ist ein ziemlicher Irrsinn mit noch höherer Promi-Quote.

Alles eine große Verschwörung?

„Es war ein hervorragendes Jahr für die National Football League – oder sollte ich sagen, die National Food Ball League?“ Mit dem Satz läutet McConaughey den Werbespot ein. Zu sehen ist er in einem Besprechungsraum inmitten einer Konferenz. Ein fröhlicher, verschmitzter Jingle setzt ein, die Verschwörungstheorie wird erklärt. Denn der Uber-Eats-Spot dreht sich um die Idee, dass American Football nicht echt ist, sondern eine massive Verschwörung, um die Menschen hungrig zu machen. McConaughey spielt dabei den „Erfinder“ des Sports und führt in dem Clip via eingeblendete Rückblicke durch die Historie der ausgedachten Story und dabei tauchen einige bekannte Gesichter auf …

Die Promis sind alle am Start

Neben Gastauftritten von Greta Gerwig, Kevin Bacon, Sean Evans und Martha Stewart tritt auch die Hyperpop-Prinzessin schlechthin in Erscheinung: Charli XCX.

McConaughey durchläuft während der 97 Sekunden, welche der Spot dauert, die vermeintlich wichtigsten Momente seiner eigenen Football-Geschichte – von der Entwicklung des Spitznamens „pigskin“ (Schweineschwarte), wie man einen Football umgangssprachlich nennt, bis hin zur Gründung des amerikanischen Footballteams Buffalo Bills bei einem Teller Buffalo Wings.

Nach den wilden Zeitsprüngen landet man dann schlussendlich in der Gegenwart. Man sieht McConaughey, er redet über den aktuellen Super Bowl. Dabei meint er, dass man die Verschwörung nicht mehr verstecken müsse, weist darauf hin, dass die Halbzeitshow „von einem Apfel präsentiert wird“, eine Anspielung auf Charli XCX gleichnamigen Song „Apple“ von ihrem 2024 erschienenen Album BRAT. Dabei schwenkt die Kamera auf die Musikerin, sie beißt genüsslich in einen grünen Apfel. Neben ihr sitzt Martha Stewart, die scherzhaft feststellt, dass die diesjährige Arena, namens Caesars Superdome, nach einem Salat benannt wurde. Es folgt Lachen in der Runde.

Im letzten Cut sieht man dann Greta Gerwig, welche anscheinend mit McConaughey im Gespräch ist, um einen Film über die Football-Theorie zu machen. Überzeugt scheint die „Barbie“-Regisseurin jedoch ganz und gar nicht und meint zu dem Schauspieler: „Niemand glaubt, dass Football nur eine Verschwörung ist, um Lebensmittel zu verkaufen.“

Seht hier den ganzen Irrsinn:

Matthew McConaughey kann alles?

Gegenüber „The Hollywood Reporter“ meinte der Marketingchef von Uber, Georgie Jeffreys: „Wir brauchten jemanden, der die Idee einer ziemlich verrückten Verschwörung wirklich gut rüberbringt, aber auch irgendwie Teil der NFL-Welt ist. Und Matthew McConaughey war dafür perfekt. Er ist ein NFL-Fanatiker, er passt sehr gut zu dieser exzentrischen Idee, dass Football eigentlich eine verrückte Verschwörung ist, die nur dazu dient, dich hungrig zu machen.“

Mehr zum Super Bowl 2025

Der Super Bowl 2025 wird der Nacht von Sonntag auf Montag, am 10. Februar 2025 (MEZ), im Caesars Superdome in New Orleans ausgetragen.

Im Super Bowl treffen die Kansas City Chiefs auf die Philadelphia Eagles. Für die City Chiefs geht es darum, den dritten Titel in Folge zu holen.

RTL überträgt ab 23:15 vom Event. Wer lieber die US-Originalkommentare hören will, kann das auf dem Streaminganbieter DAZN tun, der sowohl auf deutsch als auch im englischen Original überträgt.

Die Halftime Show, bei der jährlich Größen der internationalen Musikszene auftreten, wird dieses Jahr von Rap-Superstar Kendrick Lamar bestritten. Für ihn ist es nicht der erste Auftritt auf dem Mega-Event: Bereits 2022 trat er als Gaststar von Dr. Dre auf, der damals gemeinsam mit vielen prominenten Kollegen die Super Bowl Halftimeshow musikalisch veredelte.