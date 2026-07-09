Mit MagentaMusik auf dem splash! Festival 2026 in Ferropolis

Drei Tage Ausnahmezustand in Ferropolis

Die Halbinsel „Ferropolis“ hat ihre Pforten vom 2. bis 4.07.2026 wieder geöffnet – und das splash! Festival in der Stadt aus Eisen mehr als erfolgreich ausgerichtet.

Seit mittlerweile 17 Jahren strömen zehntausende Menschen aus Deutschland und allen benachbarten Ländern nach Sachsen-Anhalt, um die heißesten Acts ihrer Generation, versammelt auf den vielfältigen Stages des größten Rap-Festivals Deutschlands, zu sehen. 25.000 bis 30.000 Gäste tummeln sich täglich auf dem Gelände, welches sich unmittelbar am Gremminer See befindet und bei wärmeren Temperaturen definitiv zu einer Abkühlung einlädt.

Trotz durchwachsenem Wetter von bewölkt über windig bis regnerisch war die Stimmung durchgehend auf einem Höhepunkt, was nicht zuletzt an der Auswahl der Headliner lag, die die MainStage zum Glühen gebracht haben. Von nationalen Größen wie Bonez, Pashanim und RIN bis zu internationalen Acts wie Gunna, Ken Carson und Destroy Lonely war für jeden etwas dabei. Mit Regencapes ausgestattet wurde jeder Moment miterlebt und eingesogen.

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Auch digital mit dabei: Livestream und Social Media

Für alle, die dieses Jahr nicht dabei sein konnten, gab es die Möglichkeit, das dreitägige Spektakel live über die Seite des offiziellen Sponsors „MagentaMusik“ zu verfolgen und sich das Festival-Feeling nach Hause zu holen – nur ohne Regen und Dosenravioli. Neben dem Livestream wurde das splash! natürlich auch auf den sozialen Medien geteilt.

Selbst für die Gäste des Festivals ist es aufgrund des vollgepackten Timetables unmöglich, jeden Auftritt zu erleben. Somit können auch wir im Nachhinein Verpasstes nachholen oder die besten Momente erneut erleben.

Newcomerin Mia Ludwig feiert Premiere

Das splash! hat in diesem Jahr besonders vielen interessanten Newcomern eine Bühne gegeben. Es gäbe wohl kaum einen besseren Ort, um seine Musik zu präsentieren, als auf 14.000 Quadratmetern, die gefüllt mit HipHop- und Rap-Fans sind.

Einer der neuen Sterne am Rap-Himmel ist die 19-jährige Mia Ludwig, die am Freitag nicht nur ihr splash!-Debüt feierte, sondern auch ihren allerersten Auftritt hatte. Von Düsseldorf auf die Beach-Stage – und die Resonanz hätte kaum besser sein können.

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Gerade mal zwei Songs hat die junge Künstlerin veröffentlicht und sich trotzdem schon eine Fanbase aufgebaut, die ihren Auftritt textsicher begleitete. Zu ihrem musikalischen Kickstart kommt auch noch eine Kampagne mit MagentaMusik, deren Gesicht sie ist. Magenta bietet aktuell den MagentaMobil XL Young-Tarif an – der perfekt für junge Leute (unter 28 Jahren) und Festival-Besucher ist, um immer sorgenfrei erreichbar und connected zu sein.

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