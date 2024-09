Squid: Bandmitglied „in einen Unfall verwickelt“ – „mehrere Gesichtsfrakturen“

China und Malaysia standen bei Squid auf dem Tour-Plan. Aber daraus wird jetzt nichts, denn die Post-Punker mussten alle folgenden Konzerttermine aufgrund eines Unfalls canceln.

Kein Ersatz auf die Schnelle möglich

Via Instagram teilten sie mit: „Einer von uns war in einen Unfall verwickelt und hat mehrere Gesichtsfrakturen.“ Deshalb solle das Bandmitglied – welches nicht konkret genannt wird – auf Anraten von Ärzt:innen aufs Fliegen momentan verzichten. Dies bringe mit sich, dass man nun einen Ersatz für den Musiker bräuchte. Doch: „Aufgrund der Art unserer Musik ist es sehr schwierig, diesen innerhalb weniger Tage zu arrangieren, und wir wären nicht in der Lage, die erforderlichen Arbeitsgenehmigungen rechtzeitig zu beschaffen.“

Gigs könnten nachgeholt werden

Die Briten gehen nicht im Detail auf den Unfallhergang und die Verletzungen ihres Bandmitglieds ein. In der Kommentarspalte zum Instagram-Beitrag sind jedoch sorgenvolle wie mitfühlende Worte zu finden.

Zu den nun ausfallenden Konzerten heißt es von Squid aber: „Wir haben uns sehr darauf gefreut, in diesen neuen Städten zu spielen und unsere Fans zu treffen, die uns so sehr unterstützt haben, und dieses Ergebnis ist für uns alle sehr enttäuschend. Wir werden daran arbeiten, zurückzukommen und diese Shows so bald wie möglich zu spielen.“

In Europa haben Squid bereits mehrere Auftritte zu ihrer noch aktuellen, zweiten Platte „O Monolith“(Veröffentlichung am 9. Juni 2023) absolviert.