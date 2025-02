1976: Die Sex Pistols wirbeln die Punkwelt durcheinander

26. November 1976: Anarchie im Königreich – Die Sex Pistols veröffentlichen ihre erste Single

Anfangs war es kein Schwindel, keine Travestie, kein zynischer Rundumschlag, auch wenn es Schwadroneur Malcolm McLaren später genau so geplant haben will. Die Sex Pistols von 1976 waren zornig, laut und böse. Es wirbelte tonnenweise Staub auf, der sich auf den saturierten Würdenträgern des Pop niedergelassen hatte. Album-Acts, allesamt. Es sprang die Oligarchen an, sprengte ihr Rock-Biedermeier: „No future!“ Und es kam als 7-inch-Single in einem pechschwarzen Sleeve, aus dem Nichts.

Nun, nicht ganz. Der Boden war bereitet. Schon im Juni 1976 hatte Mick Farren im „New Musical Express“ eine vielbeachtete Brandrede gehalten, in der er den Status Quo des Rock’n’Roll beklagte, seine Geldgeilheit und Gigantomanie. Anlass waren Gerüchte, die Beatles würden sich reformieren. Das, so räsonierte Farren, könnte ihn ganz bestimmt nicht retten, den Rock’n’Roll. Vier Teenager, die in einem dreckigen Keller für ihresgleichen spielten, vielleicht schon …

Erst die Recycling-Charade der Sex-Pistols-LP ließ dann die Luft aus dem Punk-Ballon

Auch musikalisch schien London auf dem Sprung. Es wusste nur niemand, wohin. Die einen, von Patti Smiths „Horses“ und dem kontroversen Diskurs darüber erhitzt, meinten, die Zukunft läge in Poesie und Romantik. Die anderen, von den Ramones angefetzt, erwarteten eine Rückkehr zum Drei-Akkorde-Minimalismus. Wiederum andere befanden, der britische Pubrock eröffne doch großartige Perspektiven, man müsse ihn nur härten, beschleunigen und radikal verjüngen.

Am Ende bekamen sie alle Recht: „Anarchy In The UK“ der Sex Pistols schockte, war wild und giftig, gebärdete sich flegelhaft, ja zerstörerisch, knüpfte musikalisch aber nur etliche lose Fäden zusammen, für die im Musikbetrieb der Mitt-Siebziger niemand mehr Verwendung zu haben schien … Und verwob sie zu Punk-Rock, schmückte die Lärmattacke mit Safety-Pin-Chic aus der „Sex“-Boutique und unterlegte den ganzen frivolen Nihilismus mit angriffslustiger Lyrik: „I don’t know what I want but I know how to get it.“

„Anarchy In The UK“ wurde kein Hit. Nur ein paar tausend Hipster holten sich die Single im Spätherbst 1976, doch was diese Pop-genialische Explosion auslöste, war nicht weniger als eine kulturelle Lawine, die nicht nur den Rock’n’Roll revolutionierte. Ein paar aufregende Monate währte der Aufstand immerhin, genau vier geniale Singles lang. Erst die Recycling-Charade der Sex-Pistols-LP ließ dann die Luft aus dem Punk-Ballon: Never mind the bollocks.