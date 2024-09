Perry Farrell entschuldigt sich bei Dave Navarro – Jane’s Addiction bricht Tour ab

Perry Farrell hat sich nach einem Zwischenfall bei einem Konzert von Jane’s Addiction öffentlich bei Dave Navarro entschuldigt. Die Alternative-Rock-Band, die kürzlich mit ihrer Originalbesetzung – Farrell, Navarro, Stephen Perkins und Eric Avery – sowie der Veröffentlichung ihrer ersten neuen Musik seit 34 Jahren zurück meldete, hat ihre Tournee abrupt beendet.

Am Freitag, dem 13. September, kam es bei einem Konzert in Boston zu der Eskalation auf der Bühne. Während der Show beschimpfte Farrell Navarro und schubste ihn. Der Vorfall wurde schnell von der Crew und den Bandkollegen beendet, sie versuchten, die beiden von der Bühne zu bringen. Das Konzert musste vorzeitig abgebrochen werden.

Tour beendet, Farrell entschuldigt sich für Bühnenkonflikt

In der Folge entschied die Band, auch das Konzert am Sonntag, dem 15. September, in Bridgeport abzusagen und dann: den Rest der Tour zu streichen. Die Band bedauere es zutiefst, ihre Fans im Stich zu lassen und entschuldigte sich für die Unannehmlichkeiten.

Navarro, Avery und Perkins gaben in einem weiteren Update an, dass die psychischen Gesundheitsprobleme von Farrell den entscheidenden Faktor für die Entscheidung zur Tourabsage darstellten. „Unsere Besorgnis über seine persönliche Gesundheit und Sicherheit sowie unsere eigene hat uns keine andere Wahl gelassen. Wir hoffen, dass er die Hilfe findet, die er benötigt.“

Der 65-Jährige Sänger wandte sich anschließend über Instagram an seine Fans und entschuldigte sich für sein Verhalten. „Dieses Wochenende war unglaublich schwierig, und nach dem ich Zeit hatte, über die Ereignisse nachzudenken, ist es nur richtig, mich bei meinen Bandkollegen, insbesondere Dave Navarro, sowie bei unseren Fans, unserer Familie und unseren Freunden für mein Verhalten während des Konzerts am Freitag zu entschuldigen“, schrieb er. „Leider hat mein Breaking Point zu unentschuldbarem Verhalten geführt, und ich übernehme die volle Verantwortung für meine Handlungsweise.“

Ein Fotograf des Veranstaltungsorts berichtete, dass der Rockmusiker den gesamten Abend über eine große Flasche Wein zur Hand hatte und dass die ganze Band während der Show ungewöhnlich verärgert wirkte.

Farrells Frau, Etty Lau, erklärte, dass der Frust innerhalb der Band zugenommen hatte. Sie führte das Verhalten ihres Manns auf Tinnitus und Halsschmerzen zurück und erklärte, dass er sich durch die laute Bühne gestört fühlte und seine Stimme nicht durchdringen konnte. Sie beschrieb auch, dass die Bandmitglieder sich gegenseitig in die Haare bekamen und der Vorfall auf die gesamte Dynamik Einfluss nahm.