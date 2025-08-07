St. Paul and The Broken Bones auf Tour 2025: Tickets und Termine

Soul voller Herz und Energie: Die US-amerikanische Band St. Paul and The Broken Bones ist bekannt für ihren kraftvollen Southern-Soul-Sound und steht für leidenschaftliche Shows. Am 17. August beginnt ihre große Tour, am 10. Oktober kommt ihr sechstes Studioalbum. Im Februar kann man die achtköpfige Band auch in Deutschland live erleben. Präsentiert von ROLLING STONE.

Bekannt wurde die Band durch ihren retro-inspirierten Southern Soul, der besonders von Frontmann Paul Janeways eindringlicher Falsettstimme getragen wird. Seit ihrem Debüt „Half the City“ (2014) hat sich ihr Sound kontinuierlich weiterentwickelt: Von klassischen Soulstrukturen über politisch und familiär aufgeladene Themen, bis hin zu psychedelischen Ausflügen, die auf ihrem vierten Album „The Alien Coast“ (2022) zu hören sind. Ihr letztes Album „Angels in Science Fiction“ (2023) war etwas ruhiger und bewegte sich zwischen Retro-Synthesizern und sanftem 70ies-Soul. Mit dem neuen, selbstbetitelten Album will die Band nun aber wieder zurück zu einem freieren, instinktiveren Sound. Fans dürfen sich auf eine neue Facette des charakteristischen Soul-Fundaments Alabama-Band freuen.

Tickets und Termine

Für das Frühjahr 2026 hat die Band zwei Termine bekannt gegeben:



Freitag, 6. Februar 2026 in Berlin, Columbia Theater.

Samstag, 7. Februar 2026 in Hamburg, Mojo Club.

Beide Shows beginnen um 20 Uhr. Tickets sind über Eventim erhältlich und kosten knapp 43€.

Neues Album

Am 10. Oktober erscheint ihr sechstes, selbstbetiteltes Studioalbum „St. Paul and The Broken Bones“. Die erste Single „Sushi and Coca-Cola“ ist bereits erschienen und gibt einen Vorgeschmack auf das, was kommt: Pop-affiner, energiegetriebener R&B-Soul.