Verlosung: „Bite Me“ von Reneé Rapp
ROLLING STONE verlost drei Vinyl-Exemplare des neuen Albums.
Am 1. August hat Reneé Rapp ihr zweites Studioalbum „Bite Me“ veröffentlicht. Anlässlich des Erscheinens verlost ROLLING STONE drei Exemplare der Vinyl-Version.
Reneé Rapp: Ein wahres Multitalent
Reneé Rapp ist nicht nur Musikerin, sondern auch Serien-, Film- und Broadway-Schauspielerin. Nach ihrem Durchbruch als Regina George im „Mean Girls“-Musical wandte sie sich der Musik zu und veröffentlichte 2023 ihr Debütalbum „Snow Angel“. Nun ist ihre zweite LP „Bite Me“ erschienen.
Die Ära rund um das neue Album hatte Rapp bereits im Juni dieses Jahres eingeläutet. Mit den Single-Auskopplungen „Leave Me Alone“, „Why Is She Still Here“ und „Mad“ begeisterte sie ihre Fans schon vor dem offiziellen Release. ROLLING STONE verlost drei Vinyl-Ausgaben der neuen Platte „Bite Me“.
Tracklist
- Leave Me Alone
- Mad
- Why Is She Still Here?
- Sometimes?
- Kiss It Kiss It
- Good Girl
- I Can’t Have You Around Me Anymore
- Shy
- At Least I’m Hot
- I Think I Like You Better When You’re Gone
- That’s So Funny
- You’d Like That Wouldn’t You
Gewinne eine von drei Reneé Rapp „BITE ME“ Vinyls
Wer gewinnen will, muss einfach an gewinnen@rollingstone.de mailen und Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Dazu das Stichwort „Reneé Rapp“ in die Überschrift. Teilnahmeschluss: 31.8.25. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!