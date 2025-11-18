Die 39 besten One-Album-Wonder

Einige der größten Geschichten des Rock sind kurze Geschichten. Nachdem sie ein einziges Studioalbum aufgenommen hatten, wurden diese Acts prompt durch Tod, interne Bandpolitik oder den einfachen Wunsch, etwas hinter sich zu lassen und nie wieder darauf zurückzukommen, aus der Bahn geworfen. Hier sind die besten One-Hit-Wonders.

39. Rites of Spring, „Rites of Spring” (1985)

Bevor Guy Picciotto und Brendan Canty zusammen mit ihrem Produzenten Ian MacKaye die Band Fugazi gründeten, waren die beiden Teil der einflussreichen, rauen und rohen Hardcore-Band Rites of Spring aus Washington, D.C.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Band tauchte ebenso schnell und aggressiv in der Hardcore-Szene auf und verschwand wieder, wie ihre Songs auf ihrer einzigen LP. Der schnelle und bis ins Mark erschreckende, frenetische Sound der Band gilt als Ursprung des „Emo“, aus dem sich schließlich Chartstürmer wie Fall Out Boy und Panic! at the Disco entwickelten. Rites of Spring lehnte diesen Begriff ab, aber was ist Hardcore-mäßiger als das Offenbaren von Liebe, Schmerz und Traurigkeit?

38. Thunderclap Newman, „Hollywood Dream“ (1970)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Pete Townshends Chauffeur und Mitbewohner John „Speedy“ Keen, der Jazzpianist und Postangestellte Andy „Thunderclap“ Newman und der jugendliche zukünftige Wings-Gitarrist Jimmy McCullough bildeten diese One-Hit-Wonder-Band. Am bekanntesten sind sie für „Something in the Air“, eine pulsierend perfekte Pro-Revolutionshymne. Aber auch der Rest des einzigen Albums des Trios ist ziemlich grandios.

Es dreht sich um die kontrastreichen Fantasien des Songwriters und Schlagzeugers Keen über die zwielichtigen Vergnügungen Hollywoods. Und um Oden an die sexy Annehmlichkeiten des Landlebens. Townshend, der das Album produzierte und unter dem Pseudonym Bijou Drains Bass spielte, war von Keens Songwriting (er schrieb auch den Opener „Armania City in the Sky“ von The Who Sell Out) und Newmans jazzigem Jangle begeistert.

Die Band hatte jedoch Schwierigkeiten auf der Bühne und löste sich sechs Monate nach der Veröffentlichung des Albums auf. Newman führte das Scheitern auf eine Kombination aus persönlichen und künstlerischen Differenzen zurück.

37. Silicon Teens, „Music for Parties” (1980)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Hätten sie einen Erfolg auf Gorillaz-Niveau erzielt, hätte diese fiktive Gruppe den Soundtrack zu „The Big Chill” für die „Blade Runner”-Generation machen können. Silicon Teens wurden als Quartett von Teenagern vermarktet, die rudimentären, nach Taschenrechnern klingenden Synth-Rock spielten und fröhliche Nostalgie à la „Dirty Dancing“ aus dem Jahr 1962 verbreiteten. Wie „Doo Wah Diddy Diddy“, „Let’s Dance“ und „Do You Love Me?“.

Tatsächlich wurde alles von Daniel Miller, dem Gründer von Mute Records, gespielt, während Frank Tovey von Fad Gadget „Gesicht“ für das begleitende Musikvideo und die Pressefotos. Der „Chip ‚n‘ Roll“-Sound des Projekts war ein perfektes Venn-Diagramm aus Respekt vor der Popgeschichte, trockenem Punk-Pranksterismus und der Begrüßung einer aufkommenden elektronischen Revolution.

Zu den frühen Fans des Projekts gehörte Depeche Mode, die bald selbst bei Mute unter Vertrag genommen wurden. Und – vermutlich – die Zeit monopolisierten, die Miller für eine Fortsetzung gehabt hätte.

36. Hermann Szobel, „Szobel“ (1976)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Nehmen wir einmal an, dieses verlorene Meisterwerk des Jazz-Fusion hätte niemals das Licht der Welt erblickt, wenn der in Wien geborene Hermann Szobel nicht der Neffe des Konzertveranstalters Bill Graham gewesen wäre. Davon abgesehen ist das Album in jeder Hinsicht ein umwerfendes Meisterwerk. Eine delirierende, virtuose Sammlung von zickzackförmigen Zappa-artigen Melodien und stimmungsvollen emotionalen Einbrüchen. Gespielt von einem obskuren Quintett, das vorübergehend die Autorität von Weather Report kanalisierte.

Der 18-jährige Pianist und Bandleader blieb jedoch nicht lange genug, um ein Folgealbum aufzunehmen. Szobel, der wahrscheinlich an einer psychischen Erkrankung litt, verschwand aus der Musikwelt. Seine Mutter meldete ihn 2002 als vermisst und gab an, dass er Hunde und Haschisch mochte.

Im Jahr 2015 tauchte Szobel jedoch in der Dokumentation „Looking for Jesus“ wieder auf, für die er der Regisseurin Katarzyna Kozyra erlaubte, ihn auf den Straßen Jerusalems, wo er offenbar als obdachloser Künstler lebte, aufzunehmen. Aber nicht zu filmen.

35. Convicts, „Convicts” (1991)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die einzige LP der Convicts – dem Duo aus Big Mike und Lord 3-2 – ist eines der schmutzigsten und witzigsten Dokumente des Houstoner Shock-Rap, der Anfang der Neunzigerjahre in die Fußstapfen der Geto Boys trat. Veröffentlicht auf dem wegweisenden texanischen Label Def Jam, führten die Convicts die provokativen Texte von Ice Cube und 2 Live Crew in den Bereich des absolut Lächerlichen und völlig Verantwortungslosen.

„Fuck School“ ist die Hymne der Schulabbrecher und „1-900-Dial-a-Crook“ erklärt detailliert, wie man ein Auto stiehlt. Wie eine Andrew-„Dice“-Clay-Nummer mit funky Breaks gibt es übertriebene, absichtlich beleidigende Ausflüge in Sexismus („Woop Her Ass“) und Rassismus („Illegal Aliens“), die heute zu Recht als „problematisch“ bezeichnet würden. Aber „Convicts“ ist ein Artefakt einer anderen Ära. Ein historisches Dokument aus einer Zeit, in der Rapper Amerikas lautstärkste Verteidiger des ersten Verfassungszusatzes waren und als Sprachrohre ebenso daran interessiert waren, Knöpfe zu drücken wie Grenzen zu verschieben.

Zwischen den Witzen gibt es lebhafte und intensive Kritiken am Gefängnis-Industriekomplex. Kein Wunder, dass das ehemalige N.W.A-Mitglied Dr. Dre ein Fan war. Die Convicts hatten eine kurze Affäre mit Death Row. Aber die Gruppe löste sich schließlich auf, als Big Mike 1993 Willie D bei den Geto Boys ersetzte.

Hier geht’s weiter: