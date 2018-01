Star Wars: Kommt Obi-Wan Kenobi zurück?

Nach „Rogue One“ (2016) und dem kommenden „Solo: A Star Wars Story“ (24. Mai 2018) gab es Berichte, dass der nächste „Krieg der Sterne“-Standalone-Film von Obi-Wan Kenobi handeln soll. Außerdem gab es Gerüchte, dass Ewan McGregor als Obi-Wan zurückkehrt, nachdem er die Rolle in den „Star Wars“-Episoden I-III übernommen hatte.

Und was sagt McGregor?

Der 46-Jährige teilte nun mit, dass er sich vorstellen könnte, die Figur Obi-Wan Kenobi noch einmal zum Leben zu erwecken. Das schürt die Hoffnungen der Fans – und natürlich die Spekulationen, dass der nächste Streifen der Trilogie von Obi-Wan handelt.

McGregor erzählte einem Reporter, dass er nicht mehr wisse als wir. Immerhin kann er sich die Zeit mit einem wichtigen Kino- und TV-Preis versüßen: Der Schotte erhielt am Sonntag einen Golden Globe als „Bester Hauptdarsteller in einer Miniserie oder Fernsehfilm“ für seine Rolle in „Fargo“.