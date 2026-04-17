Neuer „Mandalorian & Grogu“-Trailer: Film-Ikone im X-Wing

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Grogu kommt ins Kino! Der finale Trailer zu „Star Wars: The Mandalorian & Grogu“, einem Ableger der Disney+-Serie „The Mandalorian“, ist am Donnerstag erschienen und setzt die Abenteuer des Kopfgeldjägers Din Djarin (gespielt von dem meist maskierten Pedro Pascal) und „Baby Yoda“ fort.

Der actiongeladene, zwei Minuten lange Clip zeigt den Clan of Two, der von New-Republic-Colonel Ward (Sci-Fi-Ikone Sigourney Weaver) damit beauftragt wird, imperiale Kriegsherren aufzuspüren, die sich nach dem Fall des Imperiums über die gesamte Galaxis verstreut haben.

Im Trailer erleben Fans die Live-Action-Premiere von Rotta the Hutt (gesprochen von Jeremy Allen White) aus dem animierten „Clone Wars“-Film von 2008 – dazu gibt es halsbrecherische Verfolgungsjagden, jede Menge niedliche Grogu-Momente und einen weisen Pascal, der seinem jungen Schützling sagt: „Die Alten schützen die Jungen, und dann schützen die Jungen die Alten.“

Favreau führt Regie

Regie bei dem Film führt Jon Favreau, der die Serie ins Leben gerufen und den Großteil ihrer Episoden geschrieben hat; er leitete außerdem die erste Episode der zweiten Staffel von „The Mandalorian“. Favreau produzierte das Projekt gemeinsam mit Kathleen Kennedy, Dave Filoni und Ian Bryce, während Karen Gilchrist, John Bartnicki und Carrie Beck als Executive Producer fungierten.

„Ich habe es geliebt, Geschichten in der reichen Welt zu erzählen, die George Lucas erschaffen hat“, sagte Favreau in einem früheren Statement. „Die Aussicht, den Mandalorianer und seinen Schüler Grogu auf die große Leinwand zu bringen, ist unglaublich aufregend.“

„The Mandalorian and Grogu“ mit einer Filmmusik von Ludwig Göransson kommt am 22. Mai in die Kinos.