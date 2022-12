Stax-Records-Gründer Jim Stewart verstorben

Jim Stewart, der Gründes des Independent-Labels Stay Records, ist verstorben. Sein ehemaliges Label teilte auf Twitter mit, dass er am 5. Dezember im Alter von 92 Jahren im Kreise Familie friedlich verstarb.

We are deeply saddened to announce the death of Stax Records founder Jim Stewart. Mr. Stewart passed away peacefully earlier today, surrounded by his family. 📸: Bill Carrier Jr., Courtesy of Concord pic.twitter.com/XDgM4Neuqt — Stax Records (@StaxRecords) December 6, 2022

Gemeinsam mit seiner Schwester Estelle Axton gründete Stewart 1957 das Label Satellit Records in Memphis. Später ging Stax daraus hervor. Der Name setzt sich aus den Anfangsbuchstaben der Nachnamen der Geschwister zusammen.

Das Label setzte in den 1960ern und 1970ern Jahren Trends in der Soulmusik und hat zur Entwicklung des Mephis-Soul beigetragen. Unter Vertrag standen dort unter anderem Otis Redding, Isaac Hayes und Carla Thomas. Hausband des Labels waren „Brooker T. & the M.G.’s“. Sie produzierten Anfang der 1960er Jahre Hits wie „Green Onions“, „In the Midnight Hour“ und „Hold on I’m Coming“.