Raabinator is back: Stefan Raab trainiert mit Pamela Reif

Stefan Raab lässt die Muskeln spielen! Gemeint ist diesmal nicht der 90-Millionen-Euro-Deal mit RTL, sondern ein erstes Fitness-Update auf seinem Instagram-Kanal.

Dort kündigte Raab bereits vor Monaten an, dass er eine Überraschung plant. Die entpuppte sich später als Reboot seiner legendären Abreibung, die er von Regina Halmich bekam. Zu sehen war ein pummeliger Ex-Moderator, den man ganz sicher eher auf der Couch als in einem Boxring vermutet. Natürlich war das nur eine Masche: Der 57-Jährige „versteckte“ sich in einem Silikonanzug.

Den holte er nun auch für ein neues Video heraus, das er ebenfalls auf Instagram hochstellte. Zu sehen ist, wie er sich gemeinsam mit Fitness-Influencerin Pamela Reif auf den Boxkampf mit Regina Halmich vorbereitet.

Seit fünf Monaten trainiert Raab heimlich. Hier sieht man ihn nun also erneut in seinem Fat Suit, wie er stöhnt und schwitzt, während er gegen einen Boxsack kämpft. Immerhin ist seine Sonnenbrille runter, die Raab noch bei seinem Clip am 02. April auf der Nase hatte. Mit etwas nervöser Miene schaut er Reif an, sagt: „Coach, das hilft alles nicht. Ich glaube, ich rufe Pamela Reif an.“ Reif erwidert kühl: „Ich bin Pamela Reif.“

Stefan Raab und Pamela Reif: Clevere PR-Kombination

Bereits in seinem Teaser-Video, das zunächst einige als Aprilscherz abtaten, sprach der ehemalige „TV Total“-Moderator von „Pamela Dingsda“, die ihn auf Vordermann bringen solle. Natürlich auch ein geschickter PR-Schachzug. Innerhalb kürzester Zeit fächerten sich beide sozusagen gegenseitig Follower zu.

Später gibt Reif in dem Video entnervt auf: „Stefan, zaubern kann ich leider auch nicht, auf die Schnelle hilft uns glaube ich nur der Doktor.“ Wer mit dem Doktor gemeint ist, bleibt erst mal unklar. Vielleicht kommt bald der nächste Clip…

Ob das viele Training geholfen hat, ist am 14. September zu sehen, wenn Stefan Raab gegen Boxweltmeisterin Regina Halmich erneut in den Ring steigt (zu sehen bei RTL). Dann wahrscheinlich ohne Kunstpölsterchen.