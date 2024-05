Bereits im März kündigte Stefan Raab sein Comeback in Form eines Instagram-Videos an. Keine zwei Wochen später gab es die Bestätigung: Es wird einen dritten Boxkampf gegen Regina Halmich geben. Dieser findet am 14. September im Düsseldorfer PSD Dome statt. Die knapp 15.000 Tickets waren innerhalb von zwei Stunden ausverkauft. Wer sich das Event trotzdem nicht entgehen lassen möchte, kann sich die Live-Übertragung im Fernsehen ansehen. Ausgestrahlt wird der Boxkampf von RTL, wie der Sender nun bestätigte.

„Boxen auf RTL passt wie Reginas Faust auf Stefans Auge“

„Der Traum von vielen Millionen TV-Zuschauerinnen und Zuschauern und mein ganz persönlicher wird endlich wahr. Stefan Raab tritt wieder ins Rampenlicht, und wir werden ihm die perfekte Bühne bereiten. Boxen auf RTL passt wie Reginas Faust auf Stefans Auge“, gibt RTL-Programmgeschäftsführerin Inga Leschek bekannt.

Der Kölner Sender sicherte sich die Rechte für die Ausstrahlung wohl schon kurz nach Stefan Raabs Ankündigung im Frühling. Halmich selbst erfuhr bereits Anfang März von den Plänen des 57-Jährigen und unterschrieb kurz darauf den Vertrag bei seiner Produktionsfirma, wie sie im Interview mit „Bild“ offenlegte. Wie lange der Ex-Moderator schon seine TV-Rückkehr geplant hatte, sei aber auch ihr nicht bekannt. „Daraus wird ein großes Geheimnis gemacht“, so die 46-fache Box-Weltmeisterin. „Ich weiß es wirklich nicht und kümmere mich nur um das Sportliche.“

Dritter Kampf zwischen Stefan Raab und Regina Halmich

Die vorherigen zwei Kämpfe zwischen Stefan Raab und Regina Halmich wurden auf ProSieben ausgestrahlt. Denn: Bereits 2001 und 2007 flogen zwischen den beiden die Fäuste. Beide Male endeten mit einer Niederlage für den ehemaligen „TV Total“-Host.

Mehr zum Thema Stefan Raab kommt nur für den Halmich-Kampf zurück

Die Boxerin hat dennoch lobende Worte für den Entertainer übrig: „Wenn Stefan eine Idee hat, dann brennt er dafür. Dann ist er beharrlich. Wenn er etwas anpackt, dann wird’s auch zum Kracher. Er weiß, wie gute Unterhaltung funktioniert. Und, dass RTL das ‚Ereignis des Jahrzehnts‘ zeigen wird, ist fantastisch.“

Eine genaue Uhrzeit für die Übertragung des Kampfes wurde bisher noch nicht mitgeteilt.