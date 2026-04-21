Steve Albinis hart verdiente Nirvana-Goldene steht jetzt zum Verkauf

Eine Goldene Schallplatte für Nirvanas letztes Album „In Utero“ von 1993 – überreicht an Steve Albini, der das Album aufgenommen hatte, und jahrzehntelang in seinen Archiven aufbewahrt – steht jetzt zum Verkauf. Die Erfahrungen des verstorbenen Engineers mit dem Projekt gestalteten sich schwierig, als das Label des Trios auf Remixe bestand und Albinis Ansatz als zu rau abtat. Die Plakette, die Verkaufszahlen in Indonesien auszeichnet und eine eigentümliche Geschichte hat, ist über Steve Albinis Closet erhältlich, das nach dem Tod des Engineers ins Leben gerufen wurde. Die Blind-Bid-Auktion beginnt bei 5.000 Dollar; Gebote können bis zum 3. Mai abgegeben werden.

Das Angebot erklärt, wie Albinis Punk-Rock-Haltung dazu führte, dass er eine indonesische Auszeichnung erhielt. „Als Steve seine RIAA-Goldene für ‚In Utero‘ zugeschickt bekam, schickte er sie an das Management der Band zurück – als Teil seiner grundsätzlichen Ablehnung von Major-Labels und ihrer Arbeitsweise“, heißt es dort. „Später bat er – möglicherweise auf Anraten anderer – darum, die Auszeichnung zurückzubekommen. Leider war sie nicht mehr auffindbar, wobei unklar ist, was genau damit passiert ist.

„Stattdessen – und vermutlich als eine Art Retourkutsche – wurde Steve diese INDONESISCHE Goldene Schallplatte für ‚In Utero‘ zugeschickt“, heißt es in dem Angebot weiter. „Und das war das einzige Souvenir der Mehrfach-Platin-Platte in seinen Archiven. Also nein, es ist nicht die RIAA-Version, deren aktueller Verbleib unbekannt ist – aber ES IST die, die Steve hatte und aufbewahrte.“

Cobains Wunsch nach Albini

Der bekennende Pixies-Fan Kurt Cobain wollte Albini – der damals einen zweifelhaften Ruf hatte, weil er eine Band namens Rapeman angeführt und entsprechende Essays verfasst hatte – für die Aufnahmen von Nirvana gewinnen, weil er „Surfer Rosa“ und andere Platten liebte, die Albini Ende der Achtziger und Anfang der Neunziger produziert hatte. Cobain war außerdem Fan von Albinis erster Band Big Black gewesen und hatte deren Abschiedskonzert in Seattle besucht. „Wenn er sich als Arschloch entpuppt, nutze ich ihn wenigstens für seine Aufnahmefähigkeiten“, sagte Cobain zu Michael Azerrad in dem Buch „Come as You Are“. „Ein paar sexistische Aussagen sind ihm rausgerutscht, aber das ist halt die Szene, in der er sich bewegt.“

Als Cobain Albini im Herbst 1992 ansprach, das dritte Album aufzunehmen – nachdem „Nevermind“ weltweit zum Hit geworden war –, sagte Albini, er müsse darüber nachdenken. In einem vierseitigen Fax, das er der Band im November 1992 schickte, lobte er ihren Instinkt, „ein Album in ein paar Tagen rauszuhauen, mit hoher Qualität, aber minimalem ‚Produktions‘-Aufwand und ohne Einmischung von den Betonköpfen im Vorzimmer“. Er legte auch dar, wie er seine Rolle sah: „Ich halte es für ethisch nicht vertretbar, einem Produzenten oder Engineer Tantiemen zu zahlen. … Ich möchte bezahlt werden wie ein Klempner: Ich erledige den Job, und ihr zahlt mir, was er wert ist.“ Albini schrieb, er könne nachts nicht schlafen, wenn er Hunderttausende von Dollar von dem Trio nähme. Berichten zufolge akzeptierte er für seine Arbeit lediglich 100.000 Dollar.

Nirvana nahmen „In Utero“ innerhalb von zwei Wochen im Minnesotaer Studio Pachyderm im Februar 1993 auf. Cobain schaffte es, alle Gesangsparts des Albums in „ungefähr sieben Stunden“ einzusingen – wie er ROLLING STONE erzählte –, und Drummer Dave Grohl war mit den Schlagzeugaufnahmen in drei Tagen fertig. „Er war einer unserer Helden, ich war total eingeschüchtert“, sagte Grohl 2013 gegenüber „Revolver“.

Erster Take, erster Eindruck

„Wir mussten uns Steve gegenüber beweisen“, sagte Bassist Krist Novoselic 2013. „Also gingen wir rein und haben ‚Serve the Servants‘ auf Anhieb durchgezogen. Der erste Song, den man auf dem Album hört – den haben wir in einem einzigen Take aufgenommen. So haben wir Steve auf unsere Seite gebracht.“

Auch menschlich harmonierten sie. Albini und Grohl steckten den Alkohol in Brand, der zum Reinigen der Bandgeräte verwendet wurde, und verulkten gemeinsam Bekannte. Albini rief Evan Dando von den Lemonheads an, gab sich als Madonnas Assistent aus und ließ ihn 45 Minuten in der Warteschleife hängen. Ein anderes Mal rief Albini auf Cobains Betreiben Gene Simmons an und tat so, als wäre er der Sänger. „Er hat ein bisschen die Kurt-Stimme draufgehabt“, sagte Grohl. „Es war zum Brüllen.“

Doch die gute Stimmung verflog, als die Label-Vertreter von Nirvana befanden, das Album klinge zu rau für den Mainstream – und Albini angeblich als Sündenbock für eine möglicherweise schlecht klingende Platte ins Spiel brachten. „Die Gerüchte über den Ärger kamen vom Plattenlabel“, sagte Albini damals. „Die versuchten, das Vertrauen der Band zu untergraben.“ Auch Jahre später blieb er bei dieser Version und erklärte gegenüber „Tape Op“: „[Das Label] hat eine Medienkampagne geführt, um die Band dazu zu bringen, das Album neu aufzunehmen – das war ziemlich creepy und seltsam.“

Remixe und Nachwirkungen

Cobain übernahm in einem ROLLING-STONE-Interview die Verantwortung für den Konflikt und behauptete, ihm habe die Produktion nicht gefallen. „Wir hatten keine Ahnung, warum wir nicht dieselbe Energie spürten wie bei ‚Nevermind’“, sagte er. „Wir kamen schließlich zu dem Schluss, dass die Vocals nicht laut genug waren und der Bass überhaupt nicht zu hören war.“ Sie engagierten R.E.M.-Produzent Scott Litt, um drei Singles zu remixen: „All Apologies“, „Heart-Shaped Box“ und „Pennyroyal Tea“.

„Ich hatte das Gefühl, damals gute Arbeit geleistet zu haben, und alle, die nicht im Raum waren, während das Album aufgenommen wurde, haben es im Nachhinein bewertet“, sagte Albini 2013. „Damals erschien mir das wie ignorantes Gemecker – und heute noch genauso.“ Albini nutzte die Gelegenheit, „In Utero“ für eine Neuauflage 2013 so zu remixen, wie er es ursprünglich geplant hatte.