Steve Cropper, Gitarrist von Booker T. & the MG’s und Stax Records, mit 84 gestorben

Steve Cropper, der Rock-&-Roll-Hall-of-Fame-Gitarrist, der den „Memphis-Soul“-Sound auf Stax-Records-Aufnahmen von Otis Redding, Wilson Pickett und Booker T. & the MG’s mitprägte, ist am Mittwoch gestorben. Er wurde 84 Jahre alt.

„Die Familie Cropper gibt mit tief empfundener Trauer den Tod von Stephen Lee Cropper bekannt, der heute im Alter von 84 Jahren friedlich in Nashville verstorben ist“, hieß es in einer Erklärung seiner Familie. Eine Todesursache lag zunächst nicht vor. „Steve war ein geliebter Musiker, Songwriter und Produzent, dessen außergewöhnliches Talent Millionen von Menschen weltweit berührt hat.“

„Während wir den Verlust eines Ehemanns, Vaters und Freundes betrauern, finden wir Trost in dem Wissen, dass Steve durch seine Musik für immer leben wird“, fügten sie hinzu. „Jede Note, die er spielte, jeder Song, den er schrieb, und jeder Künstler, den er inspirierte, stellt sicher, dass sein Geist und seine Kunst Menschen über Generationen hinweg bewegen werden.“

Croppers Bedeutung und Vermächtnis

„Steve Croppers Beiträge zur amerikanischen Musik sind bedeutend. Aber sein Beitrag zur Soul- und R&B-Musik ist unermesslich“, sagte Pat Mitchell Worley, Präsident und CEO der Soulsville Foundation, die das Stax Museum of American Soul Music in Memphis betreibt. „Sein Songwriting und seine Gitarrenarbeit prägten die Sprache der Soulmusik. Als begabter Songwriter, Produzent und Musiker hat Cropper zeitlose Hits geschaffen, die Künstler und Menschen weltweit weiterhin beeinflussen. Sein unverwechselbarer Stil definierte eine Ära. Und festigte sein Vermächtnis als einer der wichtigsten Gitarristen der modernen Musikgeschichte.“

Als Gitarrist der Stax-Hausband während der Hit-Phase des Memphis-Labels spielte Cropper auf Klassikern wie Sam & Daves „Soul Man“, Booker T. & the MG’s’ „Green Onions“, Wilson Picketts „In the Midnight Hour“ und Reddings „(Sittin’ On) The Dock of the Bay“. Wobei Cropper bei den drei letzteren Songs auch als Co-Autor fungierte.

„Cropper war die Geheimzutat in einigen der größten Rock- und Soul-Songs“, schrieb RoOLLING STONE, als Cropper auf Platz 45 der Liste der 250 größten Gitarristen aller Zeiten gesetzt wurde.

„Sein sparsames, seelenvolles Spiel ist auf den Platten Dutzender Rock- und R&B-Künstler zu hören. Darunter ein längerer Einsatz in der Band der Blues Brothers. Denken Sie an das Intro zu Sam und Daves ‘Soul Man’, die explosiven Bending-Noten in Booker T.s ‘Green Onions’. Oder die filigranen Gitarrenfills in Reddings ‘(Sittin’ On) The Dock of the Bay’. Sie alle tragen Croppers unverkennbaren Sound, die Quintessenz der Soul-Gitarre.“

„Ich will nicht im Mittelpunkt stehen“, sagte Cropper einmal. „Ich bin ein Bandmitglied, ich war immer ein Bandmitglied.“

Der Tod von Otis Redding und die Fertigstellung des Songs

Für „Dock of the Bay“, das auf Platz 26 der ROLLING-STONE-Liste der 500 größten Songs aller Zeiten steht, steuerte Cropper zu Reddings Texten über dessen Aufenthalt auf einem Hausboot in Sausalito die Gitarrenakkorde und den Rhythmus bei.

„Ich als Purist habe gesagt: ‘Otis, hast du jemals darüber nachgedacht, dass ein Schiff, wenn es rollt, Wasser aufnimmt und sinkt?’“, erinnerte sich Cropper 2017 im ROLLING STONE. „Und er sagte über den Text: ‘Verdammt, Crop, genau das will ich’, und Otis bekam immer, was er wollte.“

Der millionenfach verkaufte Nummer-eins-Song erschien jedoch erst im Januar 1968, einen Monat nach Reddings Tod bei einem kleinen Flugzeugabsturz. Cropper vollendete die Arbeit am Song unmittelbar nach Reddings Tod. „Ich wusste nicht, dass wir gleich alt waren, bis ich einen Nachruf las“, sagte Cropper 2024 zum RS. „Ich dachte immer, Otis sei älter. Und ich sah zu ihm auf wie zu einem älteren Bruder. Warum? Er war so weise.“

Einer der härtesten Momente seines Lebens sei gewesen, diesen Song zu mischen, sagte Cropper dem ROLLING STONE. „Ich war 24 Stunden wach und mischte den Song. Am nächsten Morgen ging ich zum Flughafen, auf das Rollfeld, und eine Stewardess kam die Stufen herunter, und ich übergab ihr das Masterband.“

Die frühen Jahre und die Mar-Keys

Der in Missouri geborene Cropper zog als Kind nach Memphis, wo ihn die Stadt mit Gospelmusik vertraut machte. Als jugendlicher Gitarrist gründete er die Band The Mar-Keys, die 1961 für das lokale Stax-Label das klassische Instrumental „Last Night“ aufnahm – einer der ersten Tracks, die das Label nach der Umbenennung von Satellite Records in Stax veröffentlichte.

Die Mar-Keys wurden bald zur Hausband von Stax; zusätzlich zum Begleiten der Künstler, die im Stax-Studio aufnahmen, wurden Mitglieder der Mar-Keys für ihre eigenen Veröffentlichungen als Booker T. & the MG’s neu formiert (unter der Leitung des Mar-Keys-Keyboarders Booker T. Jones).

Nach fast einem Jahrzehnt legendärer Arbeit bei Stax zog Cropper nach Los Angeles und wurde ein gefragter Session-Musiker. Er spielte auf Tracks von Künstlern wie John Lennon (1975s „Rock ’n’ Roll“), Ringo Starr, Leon Russell, Rod Stewart und besonders den Blues Brothers, bei deren Filmkomödie von 1980 er ebenfalls auftrat (und dabei seine Arbeit an Sam & Daves „Soul Man“ wieder aufgriff). „Duck [Dunn, MG’s-Bassist] und ich bekamen viel Kritik“ für die Blues Brothers, erzählte Cropper 2024 dem RS. „Sie sagten: ‘Was macht ihr da, ihr spielt mit ein paar verrückten Komikern?’ Ich sagte: ‘Kommt schon. Ihr seid verrückt. Wisst ihr nicht, dass John schon vor Second City eine Band leitete, Schlagzeug spielte und sang? Und Dan spielt wirklich Mundharmonika.’“

Produzent, Session-Musiker und spätere Karriere

In den Siebzigern produzierte Cropper zudem Alben der Jeff Beck Group, von John Prine, Poco und John Mellencamp (einschließlich seiner frühen Hits „Ain’t Even Done with the Night“ und „This Time“). Cropper und die MG’s begleiteten außerdem Neil Young auf dessen 2002er Album „Are You Passionate?“ und gingen kurzzeitig mit ihm auf Tour.

Cropper wurde 1992 als Mitglied von Booker T. & the MG’s in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen. Der zweifache Grammy-Gewinner erhielt 2007 zudem den Grammy-Lifetime-Achievement-Award.