Sting kündigt neue Tournee-Termine für 2024 an

Gerade erst hat Sting die diesjährigen Sommer-Shows seiner „My Songs“-Tournee beendet, da kündigt er bereits weitere Termine für 2024 an. Dabei kommt der Sänger auch für fünf Konzerte nach Deutschland. Nach seinem Auftritt in Fulda am 20. Juli 2024 folgen Shows in Salem, Füssen und Lingen, bis der Musiker am 28. Juli auf dem Jazz Open in Stuttgart spielt.

Das Programm der Shows konzentriert sich auf die größten Hits des Künstlers. Teil des Sets sind nicht nur beliebte The-Police-Tracks wie „Roxanne“ oder „Every Breath You Take”, sondern auch Solo-Songs wie „Fields of Gold“, den Sting zuletzt in Zusammenarbeit mit P!nk und dem Musikproduzenten Marshmello in neuer Version veröffentlichte. Der Remix des 1993er Hits erschien unter dem Titel „Dreaming“.

Stings „Fields of Gold“ in neuer „Dreaming“-Version:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Empfehlung der Redaktion Depeche Mode live 2024: Das sind die Support-Acts

Am 02. November startet der Vorverkauf der Tickets über Ticketmaster und ab dem 03. November über Eventim.

Alle Deutschland-Termine im Überblick: