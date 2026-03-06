„Roxanne“ unter der „Nachtwache“: Sting im Rijksmuseum Amsterdam

Ein Mann geht durch die dunklen Straßen von Amsterdam zum Rijksmuseum und zitiert ein berühmtes Lied von Jacques Brel, das vom Hafen der Stadt handelt. Es ist Gordon Sumner, den die Welt als Sting kennt. In dem Museum, das Meisterwerke von Rembrandt, Vermeer und Judith Leyster beherbergt, tritt er mit dem Gitarristen Dominic Miller auf.

Unter Rembrandts monumentalem Gemälde „Nachtwache“ ist eine kleine Bühne aufgebaut. Sting kommt in der blauen Werftarbeitermontur und derben Stiefeln, die er in dem Musical „The Last Ship“ trägt. Das Publikum hat auf Stühlen Platz genommen.

Sting, der eine akustische Gitarre spielt, navigiert mit Dominic Miller durch „Message In A Bottle“, „Every Little Thing She Does Is Magic“, „Roxanne“, „Fields Of Gold“, „Fragile“ und „Every Breath You Take“. Einige der Lieder führen sie in der Bibliothek des Museums ohne Publikum auf. Sting erzählt aus dem Off von seiner Großmutter in Wallsend, die ihm „Die Schatzinsel“ zu lesen gab. Er interpretiert „Die Nachtwache“, erzählt von der Malerin Judith Leyster, deren Bilder Frans Hals zugeschrieben wurden, und berichtet von der Akribie des Johannes Vermeer, der „Sphinx von Delft“. Und er erinnert sich an eine Tournee im Jahr 1977 mit „einer Band“, bei der er „Roxanne“ schrieb.

Die Lieder singt Sting so wunderbar, wie er einst zur Laute mittelalterliche Madrigale sang. Dominic Miller, mit dem Sting seit 1990 zusammenarbeitet, spielt wie immer subtil und ohne Schnörkel.

Falls Sie einen Museumsführer suchen: Sting kennt sich aus. Hat allerdings selten Zeit.

Sounds like Art: Sting im Rijksmuseum Amsterdam, ab 5. März auf arte.tv