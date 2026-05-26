Exklusiv: Keith Richards, Sting und Yungblud über Eddie Cochrans Vermächtnis im Trailer zur Doku „Don’t Forget Me“

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Vor seinem Tod mit 21 Jahren im Jahr 1960 nahm Eddie Cochran wilde Rocknummern wie „Summertime Blues“, „C’mon Everybody“, „Somethin‘ Else“ und eine Reihe weiterer Hits auf, die den Sound der Popmusik in den folgenden Jahrzehnten entscheidend prägten. Eine neue Dokumentation, „Don’t Forget Me“, feiert am 26. Juni beim Londoner Raindance Film Festival Premiere und beleuchtet Cochrans bleibenden Einfluss.

„Wir alle wollten Eddie sein“, sagt Keith Richards im Trailer des Films, der Interviews mit Zeitzeugen, seltenes Archivmaterial und Rekonstruktionen berühmter Momente miteinander verbindet. Alice Cooper, Rod Stewart, Sting, Ronnie Wood, Roger Daltrey, John Waters, Billy Idol und Yungblud sind allesamt in der Dokumentation zu sehen. Auch Familienmitglieder kommen zu Wort: „Für die ganze Familie war Eddie das Nesthäkchen, unser Kostbarstes“, sagt eines von ihnen. Bewunderer Yungblud steuert im Clip den Satz bei: „Ohne Eddie Cochran gibt es keinen Punk Rock.“

Die Familie Cochran arbeitete mit Filmemacherin Kristy Bell („A Bird Flew In“, „Quant“) an dem Projekt, das sowohl vom Rock & Roll Hall of Fame als auch vom Plattenlabel Universal Music Enterprises unterstützt wurde. „Es ist mir die größte Ehre, dass Eddie Cochrans Familie mir anvertraut hat, seine Geschichte zu erzählen“, erklärte Bell in einem Statement.

„Sein Leben brannte schnell und hell, doch die Wellen seines Klangs reichten über Ozeane und Jahrzehnte hinweg und formten die Sprache des Rock & Roll selbst. ‚Don’t Forget Me‘ ist nicht nur der Titel dieses Films: Es ist Eddies eigene Bitte, nachzulesen in Autogrammbüchern und im Leben der Menschen, die er berührt hat. Meine Hoffnung ist, ihn lebendig ins Bewusstsein der Welt zurückzuholen – um uns nicht nur daran zu erinnern, was wir verloren haben, sondern auch an das Leuchten, das er uns hinterlassen hat.“

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Posthumer Raindance Icon Award

Wenn der von Goldfinch Entertainment produzierte Film beim Raindance Festival am Abschlusstag seine Premiere erlebt, wird Cochran laut „Variety“ posthum mit dem Raindance Icon Award ausgezeichnet. Der Preis soll anschließend im Rock & Roll Hall of Fame ausgestellt werden.