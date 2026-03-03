Stone Temple Pilots: Die 10 besten Songs von Scott Weiland

Benny Andersson im Interview: Alle Infos zu „Piano“, der ABBA-Hologramm-Tour und „Mamma Mia 2“

10. „And So I Know“

Stone Temple Pilots veröffentlichten „Tiny Music … Songs From the Vatican Gift Shop“ weniger als vier Jahre nach ihrem Debütalbum, doch sie waren bereits eine Band im völligen Durcheinander. Scott Weiland wurde ein Jahr vor der Veröffentlichung wegen Besitzes von Kokain und Heroin verhaftet, was einen tiefen Riss in der Band verursachte, der dazu führte, dass die drei anderen Mitglieder eine ganz neue Gruppe gründeten, aus der schließlich Talk Show hervorging.

Es war die erste von vielen vorübergehenden Trennungen, doch als die Gruppe Ende 1995 wieder zusammenkam, überwanden sie ihre Differenzen irgendwie und nahmen ihr lang erwartetes drittes Album auf. Einer der herausragenden Tracks ist „And So I Know“, eine traurige Ballade, die Weilands stimmliche Bandbreite zeigt. Der Song war nie ein Favorit bei Live-Auftritten, und zuletzt spielte ihn die Band 2002 bei einer Show in Arizona.

9. „Sex Type Thing“

Anfang der Neunziger war es leicht, mit einem Song wie „Sex Type Thing“ durchzukommen. Heutzutage wäre er ein wenig, nun ja, problematisch. Werfen wir einen Blick auf einige der Zeilen: „I am a man, a man/I’ll give ya somethin‘ that ya won’t forget/I said ya shouldn’t have worn that dress/I said ya shouldn’t have worn that dress … You wouldn’t want me have to hurt you too, hurt you too?“

Weiland sagte, der Song sei aus der Perspektive einer gestörten Figur geschrieben, doch wahrscheinlich würde er heute trotzdem heftig dafür kritisiert werden. Aber 1992 war eine andere Welt. Der Song blieb über Jahre ein zentraler Bestandteil seiner Live-Shows, ob mit Velvet Revolver, STP oder seinen verschiedenen Solobands.

8. „Vasoline“

Einige zynische Rockkritiker bezeichneten Stone Temple Pilots bei ihrem Debüt Ende 1992 als Grunge-Nachahmer und glaubten, sie würden schnell wieder verschwinden. Spätestens als sie im Sommer 1994 „Purple“ veröffentlichten, war klar, dass das nicht so bald passieren würde. Es war eine noch stärkere Songsammlung, die zahlreiche Hitsingles hervorbrachte, darunter „Vasoline“.

„Es geht darum, immer wieder in derselben Position festzustecken“, schrieb Weiland in seinen Memoiren „Not Dead & Not for Sale“. „Es geht darum, dass ich zum Junkie wurde. Es geht darum, [meine Freundin] Janina anzulügen und die Band über meine Heroinsucht zu belügen.“

7. Velvet Revolver: „Fall to Pieces“

In einem der ehrlichsten Momente seiner Memoiren „Not Dead & Not for Sale“ offenbart Scott Weiland seine wahren Gefühle gegenüber dem Debütalbum von Velvet Revolver. „Ich mochte unsere erste Platte, aber ich kann sie nicht als die Musik meiner Seele bezeichnen“, schrieb er. „Es steckte eine gewisse kommerzielle Kalkulation dahinter. Wir wollten Hits.“

Einen davon landeten sie mit „Fall to Pieces“, das als Riff begann, das Slash ganz am Ende seiner Zeit bei Guns N‘ Roses geschrieben hatte. Weiland machte daraus mit Hilfe von Bassist Duff McKagan einen fertigen Song. „[Es geht] darum, sich mit meiner Heroinsucht auseinanderzusetzen – oder eben nicht“, sagte er. „Es ging auch um meine Beziehung zu [meiner Frau] Mary und wie sie auseinanderfiel.“ Als Mary 2009 ihre Memoiren veröffentlichte, nannte sie sie „Fall to Pieces“.

6. „Creep“

Radiohead, TLC und Stone Temple Pilots landeten zwischen 1992 und 1994 jeweils große Hits mit einem Song namens „Creep“. Seltsamerweise erschien Radioheads Single „Creep“ in derselben Woche 1992, in der STP „Core“ veröffentlichten. Keiner der beiden Songs gewann zunächst große Aufmerksamkeit, bis sie im folgenden Jahr auf MTV und im Rockradio in Heavy Rotation liefen.

Das STP-„Creep“ ist eine intensive Geschichte voller Selbsthass, die manche Hörer zunächst für einen Nirvana-Song hielten. (Weiland klingt sehr nach Kurt Cobain, wenn er im Refrain „This I feel as the dawn fades“ singt.) TLC schlugen mit „Creep“ eine andere Richtung ein. Ihr Song handelt davon, sich an einem untreuen Mann zu rächen, indem man selbst eine Affäre beginnt.

5. „Sour Girl“

Im Herbst 1999 schenkten nicht mehr viele Menschen Stone Temple Pilots Aufmerksamkeit. Es war die Zeit von Eminem, Kid Rock, den Backstreet Boys und Britney Spears, und viele Rockbands der frühen Neunziger wirkten plötzlich überholt. Doch STP waren nicht bereit, Schluss zu machen, und ihr neues Album „No. 4“ war unmöglich zu ignorieren. Die zweite Single „Sour Girl“ setzt sich vom ersten Hören an im Kopf fest und brachte die Band nach vielen Jahren erstmals wieder auf MTV.

Die bitteren Texte wurden von Scotts Trennung von seiner Frau Jannina Castaneda inspiriert. „Der Erpresserbrief war natürlich das Vermögen, das mich unsere Scheidung kostete“, sagte Weiland. „Und der glückliche Zustand, von dem ich annahm, dass es Janninas Stimmung war, rührte daher, dass sie ihr Leben endlich von einem Mann befreit hatte, der nie treu gewesen war.“

4. „Still Remains“

Viele der bekanntesten Songs von Scott Weiland sind bittere Trennungslieder oder bekenntnishafte Geschichten über Drogenmissbrauch, doch dieser „Purple“-Deep-Cut ist ein süßes Liebeslied voller hoffnungsloser Hingabe.

„Our bed we live, our bed we sleep“, singt Weiland. „Making love and I become you/Flesh is warm with naked feet/Stabbing thorns and you become me.“ Der Song war nie eine Single, und „Vasoline“ sowie „Interstate Love Song“ erhielten den Großteil der Aufmerksamkeit von „Purple“, doch eingefleischte STP-Fans erkennen „Still Remains“ als verborgenes Juwel.

3. „Big Empty“

Stone Temple Pilots nahmen ihr MTV-Unplugged-Special sieben Monate vor der Veröffentlichung von „Purple“ auf und nutzten die Gelegenheit, um ihren neuen Song „Big Empty“ zu präsentieren. Er wurde die erste Single des Albums und erreichte Platz 7 der Billboard-Modern-Rock-Tracks-Charts.

Kurt Cobain nahm sich nur wenige Wochen vor dem Erscheinen des Songs das Leben, und Grunge war auf dem Rückzug, doch STP bewiesen, dass sie noch viel zu sagen hatten.

2. „Interstate Love Song“

Einer der schwierigsten Aspekte daran, ein Junkie zu sein, ist der stetige Strom an Lügen, die man am Ende allen Menschen erzählt, die man liebt. Scott Weiland schrieb den STP-Hit „Interstate Love Song“ von 1994 über Telefonate mit seiner Frau, während er auf Tour war.

„Sie fragte, wie es mir ging“, schrieb er in „Not Dead & Not for Sale“. „Ich log und sagte, mir gehe es gut. Wahrscheinlich hatte ich mir gerade einen Schuss gesetzt, bevor ich sie anrief.“ Der Song erreichte Platz 18 der Billboard Hot 100 Airplay-Charts.

1. „Plush“

„Ist das Pearl Jam?“, fragte Beavis, als das Video zu „Plush“ im Fernsehen von ihm und Butt-Head lief. „Ja“, antwortete sein Begleiter. „Eddie Vedder hat sich die Haare rot gefärbt.“ Schließlich merkten sie, was los war. „Ich habe gehört, diese Typen waren zuerst da“, sagte Butt-Head. „Und Pearl Jam haben sie kopiert.“ Variationen dieses Gesprächs fanden 1993 vor vielen Fernsehbildschirmen statt. Im Rückblick ist klar, dass die Bands wenig gemeinsam hatten und für beide mehr als genug Platz war.

„Plush“ ist der Song, der der Welt STP erstmals vorstellte, und er bleibt ihr Markenzeichen. Die Gruppe wird mit ziemlicher Sicherheit mit einem weiteren Leadsänger weitermachen, doch niemand wird je die Zeilen „Where ya going with that mask I found?“ so vortragen wie Scott Weiland. Er war ein vollkommen einzigartiges und unersetzliches Talent.