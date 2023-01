„Stranger Things“-Star Noah Schnapp feiert Coming-out

Noah Schnapp (18) spielt in der Serie „Stranger Things“ die Figur Will Byers. Der Schauspieler hat am 05. Januar 2023 ein Video auf Tik Tok veröffentlicht, in dem er sein Coming-out feiert. Es ist unterlegt mit einer Tonspur, auf der eine weibliche Stimme sagt: „Wisst ihr, was es nie war? Wirklich ernst.“ Der eingeblendete Text verrät, dass er viele Jahre lang Angst hatte sich zu outen und die Weise, in der Freunde und Familie auf sein Outing dann reagierten: „Wir wussten es.“

Schnapp überschrieb das Video mit lakonischem Humor. „Sieht aus, als sei ich Will ähnlicher als gedacht.“ Er bezieht sich auf den Charakter Will Byers, der sich in der vierten Staffel der Netflix-Produktion ebenfalls – und eher implizit – als schwul erklärt. Für seinen Schritt bekam er durchweg positives Feedback von Fans.

Noah Schnapp ist seit Ausstrahlung der ersten Staffel von „Stranger Things“ im Jahr 2016 Teil des Casts. Im Sommer 2022 hat Netflix die vierte Staffel der Erfolgsserie veröffentlicht. Die fünfte und letzte Staffel ist bereits angekündigt und wird auch schon produziert, erscheint allerdings frühstens 2024.