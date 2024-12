„Stromberg“ kehrt 2025 zurück auf die große Leinwand

Im Herbst 2025 soll ein neuer „Stromberg“-Film in die Kinos kommen. Neben Christoph Maria Herbst in der Stromberg-Hauptrolle darf man sich wohl auch auf andere vertraute Gesichter der Serie freuen.

„Eine Reunion mit Leuten, die man schon immer schwierig fand“

Der neue „Stromberg“-Streifen erfolgt über die Zusammenarbeit von Banijay Germany, Prime Video und ProSiebenSat.1. Das Drehbuch wurde von dem Produzenten Ralf Husmann geschrieben, der auch schon an der Fernsehserie beteiligt war, die 2004 an den Start ging. Für die Inszenierung für die große Leinwand soll außerdem Regisseur Arne Feldhusen verantwortlich sein.

Husmann erklärte „DWDL“ zufolge: „Was Oasis können, kann Stromberg schon lange: Eine Reunion mit Leuten, die man immer schon schwierig fand. Nur ohne Musik.“ Zur Serie über den Büroalltag der Capitol Versicherung AG gab es bereits 2014 eine Kino-Adaption mit dem Titel „Stromberg – Der Film“. Diese wurde damals durch ein Crowdfunding-Projekt und Filmförderungen finanziert und feierte ihre Premiere am 18. Februar 2014 in Köln.

Hier den Trailer vom ersten „Stromberg“-Film sehen:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Dreharbeiten für das neue Projekt sollen im Frühjahr 2025 beginnen. Der Kinostart ist für Ende 2025 vorgesehen – ein genaues Datum steht hier jedoch noch nicht fest. Danach soll man „Stromberg – der neue Film“ auf Prime Video streamen können. Zudem ist auch eine Ausstrahlung im Free-TV bei dem Sender ProSieben geplant.

Das darf man vom neuen „Stromberg“ erwarten

Husemann sagte laut „DWDL“ weiter: „Zehn Jahre nach dem ersten Film fragen mich immer noch so viele Leute nach dem Bernd, dass ich irgendwann auch wissen wollte, was aus ihm geworden ist, in der neuen Arbeitswelt. Und aus den ganzen anderen Graupen. Vielleicht ist Chef ja wie Corona: Die neuen Varianten sind angeblich harmloser. Nur eben nicht für alle.“

Wesentlich mehr zur Handlung wurde in diesem Kontext noch nicht verraten. Dennoch darf man auch mit einem Wiedersehen von Berthold „Ernie“ Heisterkamp (also Bjarne Mädel), Tanja (Diana Staehly) und Ulf Steinke (Oliver Wnuk), Jennifer Schirrmann (Milena Dreissig) und dem Chef und sogenannten „Papa“ der Büro-Abteilung, Bernd Stromberg, rechnen. Auch hier soll es wieder, wie von der Serie gewohnt, eskalieren – und darüber hinaus.