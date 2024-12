Bill Wyman: Brian wurde bei den Stones an den Rand gedrängt

Eigentlich war Brian Jones bei den Rolling Stones anfangs eine zentrale Figur gewesen. Wie sich Bill Wyman aber in einem aktuellen Interview mit „Classic Rock“ erinnert, wurde Jones mehr und mehr an den Rand gedrängt – sehr zu seinem eigenen Missfallen.

Es sei Andrew Oldham, der Manager der Stones in den Jahren 1963 bis 1967 gewesen, der beschlossen habe, Jagger und Richards zum Schreiben von Songs zu animieren. Oldham habe erkannt, so Wyman, „dass Mick als Frontmann später wahrscheinlich am berühmtesten sein würde.“

Bill Wyman: „Brian bekam ursprünglich viel mehr Fanpost“

Am Anfang sei dies noch anders gewesen: „Brian bekam ursprünglich viel mehr Fanpost als der Rest von uns. Alle Mädchen standen auf Brian. Aber er wurde beiseite geschoben.“

Auch Wyman sei an die Seitenlinie gedrängt worden: „Dann hielt Andrew mich, Brian und Charlie davon ab, Interviews zu geben, was auch Micks und Keiths Bekanntheitsgrad steigerte. Aber Brian, mit dem ich damals ein Zimmer teilte, war immer ein bisschen traurig und verärgert darüber, dass wir nicht die Art von Musik machten, die er wirklich mochte, denn wir hatten mit echtem Blues angefangen und er war ein Blues-Purist.“

Rolling Stones: Brian Jones war traurig

Jones sei zunehmend unglücklich über die Band gewesen. „Er hatte die Band irgendwie verloren und fühlte sich manchmal nicht als Teil der Band. Das war sehr traurig.“

So bildeten sich in der Band Lager: Jagger und Richards einerseits, Jones, Charlie Watts und Wyman andererseits. „Mick und Keith teilten sich ein Zimmer, Andrew Oldham und Charlie, und ich und Brian. So haben wir es immer gemacht. Ich und Brian waren es also, die in die Clubs gingen. Wir spielten mit lokalen Musikern, gabelten Mädchen auf und hatten mehr Spaß hatten als die anderen, die im Grunde immer nur im Hotel blieben. Mick und Keith schrieben, sie kamen gelegentlich raus, aber ich und Brian waren immer unterwegs“, erzählt Wyman weiter.