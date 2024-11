Stefan Raab wird zur ProSieben-Konkurrenz

Stefan Raab hatte Mitte September sein TV-Comeback: Erst mit einem Kampf gegen die Profiboxerin Regina Halmich, dann mit seiner neuen Show „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“. Ausgestrahlt wird die Sendung allerdings nicht auf ProSieben, wo Raab bis zu seinem Rückzug 2015 tätig war, sondern bei RTL+. Und hinsichtlich der Platzierung seiner Formate scheint der 58-Jährige den Boxring nie ganz verlassen zu haben.

Stefan Raab kündigt neue Sendung an

Bislang moderiert Stefan Raab jeden Mittwochabend seine Sendung „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“, doch wie RTL nun bestätigte, soll der Entertainer ein weiteres Format mit dem Titel „Stefan und Bully gegen irgendein Schnulli“ erhalten, in dem er gegen den Komiker Michael „Bully“ Herbig antritt. Starten soll das Ganze am Samstag, dem 21. Dezember, um 20:15 Uhr – also am selben Datum wie das Finale von „The Masked Singer“ auf ProSieben. Laut der „Bild“ gehörte das Format in den vergangenen Jahren mit 20 Prozent Marktanteil zu den Spitzenreitern der Einschaltquoten in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Diese Quote auch 2024 zu erreichen, könnte angesichts des Gegenprogramms allerdings schwierig werden.

Stefan Raab läuft parallel zu „TV Total“

Bereits mit der Platzierung seiner aktuellen Show „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“ scheint Raab ein Zeichen setzen zu wollen, denn parallel läuft jeden Mittwochabend um 20:15 Uhr sein ehemaliges Format „TV Total“ auf ProSieben. Inzwischen jedoch mit Sebastian Pufpaff als Moderator, der die Sendung übernommen hat.

Thomas Gottschalk als Spielleiter

Zuletzt sorgte Raabs TV-Sendung mit seiner Besetzung als sogenannter Spielleiter Schlagzeilen. Am 6. November war nämlich Thomas Gottschalk zu Gast, um den Teilnehmer:innen die Regeln der jeweiligen Spiele zu erklären. Dabei kam es auch zu Lästereien und Anmerkungen über Kai Pflaume, Harald Glööckler und Gülcan Kamps. Der ehemalige „Wetten, dass..?“-Star witzelte sogar über das Publikum der Show. Nachdem Raab einen beschrifteten Zettel in die Kamera hielt, fragte Gottschalk: „Meinst du, deine Zuschauer können lesen?“