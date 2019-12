Das wird Sie auch interessieren

Sunrise Avenue haben ihre Trennung bekannt gegeben. Auf einer Pressekonferenz in Helsinki ließen die Finnen verlauten: „Mit schwerem Herzen geben wir unseren Entschluss bekannt, unsere gemeinsame Reise als Band zu beenden. Ich verstehe, warum es schwierig sein kann, nachzuvollziehen, warum wir etwas so Besonderes beenden. Aber hinter all dem Erfolg stecken viele Dinge, die man nicht sehen kann. Es gibt viele unterschiedliche Menschen, alle mit ihren eigenen Bedürfnissen und Wünschen.“ Samu Haber, Chef von Sunrise Avenue, sei betrübt.

Dafür veröffentlicht die Band ihre letzte Single „Thank You For Everything“ samt Video. Ab Juni kommen sie außerdem nochmal auf Tournee: sechs Konzerte in Deutschland, der Schweiz und Österreich, gefolgt vom Finale am 15. August im Olympiastadion von Helsinki.

THANK YOU FOR EVERYTHING TOUR

04.06.2020 Leipzig Arena, Leipzig, Germany

05.06.2020 Barclaycard Arena, Hamburg, Germany

04.07.2020 Hallenstadion, Zürich, Sveitsi

24.07.2020 Stadthalle, Vienna, Austria

25.07.2020 Olympiahalle, Munich, Germany

01.08.2020 Lanxess Arena, Cologne, Germany

15.08.2020 Olympic Stadium, Helsinki, Finland

Sunrise Avenue – Thank You For Everything