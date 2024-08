Todesfall beim Burning Man Festival 2024

Am ersten Tag des Burning Man Festivals 2024 in der Black Rock Wüste in Nevada ereignete sich ein tragischer Vorfall. Eine Frau verstarb am Sonntagmorgen unter bisher ungeklärten Umständen. Der Vorfall ereignete sich nur wenige Stunden nach Beginn des Festivals, bei dem Tausende Teilnehmer:innen in die temporäre Stadt Black Rock City geströmt waren.

Frau stirbt am ersten Tag des Burning Man Festivals

Die örtlichen Behörden, darunter das Pershing County Sheriff’s Office, wurden gegen 11.37 Uhr von der Notfallzentrale des Festivals über einen möglichen Todesfall auf dem Burning Man Festival informiert. Kurz darauf trafen die Einsatzkräfte am Ort des Geschehens ein und konnten nur noch den Tod der Frau feststellen. Der Name der Verstorbenen wird derzeit zurückgehalten, bis ihre Angehörigen benachrichtigt werden konnten.

Laut Angaben des Veranstalters wurden unmittelbar nach Auffinden der Frau lebensrettende Maßnahmen eingeleitet, die jedoch erfolglos blieben. Die Umstände, die zu ihrem Tod führten, sind noch unklar und werden aktuell untersucht. Der Vorfall markiert den ersten gemeldeten Todesfall beim diesjährigen Festival.

Wiederholte Tragödie: Schock nach erneutem Todesfall

Das Burning Man Festival, das jedes Jahr Zehntausende Menschen aus aller Welt anzieht, steht in diesem Jahr unter dem Motto „Curiouser & Curiouser“, inspiriert von „Alice im Wunderland“. Die Veranstaltung, die bis zum Labor-Day-Feiertag Anfang September dauert, ist bekannt für ihre kreativen Kunstinstallationen, Musik und das berühmte Ritual des Verbrennens der „Burning Man“-Statue.

In einer Stellungnahme äußerten die Organisatoren des Festivals ihr tiefes Mitgefühl für die Familie und Freunde der Verstorbenen und betonten, dass die Sicherheit und das Wohlergehen der Gemeinschaft oberste Priorität hätten. Für die Festivalbesucher:innen wurden Beratungsdienste bereitgestellt, um den Schock und die Trauer zu verarbeiten.

Dies ist nicht der erste Todesfall in der Geschichte des Burning Man Festivals. Im Vorjahr starb ein Teilnehmer an einer vermuteten Überdosis. Die örtlichen Behörden setzen ihre Ermittlungen fort, um die genauen Todesumstände zu klären.