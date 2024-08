Brand-Katastrophe auf Highfield Festival – mehr als 30 Verletzte

Auf dem Highfield Festival bei Leipzig ist Samstagabend (17. August) ein Feuer auf einem Riesenrad ausgebrochen. Ersten Berichten zufolge hat es dabei zahlreiche Verletzte gegeben, zwei davon schwer.

Eine Gondel des Riesenrades waren gegen 21.13 Uhr in Brand geraten, das Feuer trieb dann auf eine weitere über. Fans mussten anschließend mit Brandverletzungen behandelt werden. Videos, die vor Ort gemacht wurden, zeigen, wie Flammen hochstechen und sich schwarzer Qualm über dem Gefährt entwickelt. Das Riesenrad war zu dem Zeitpunkt vollbesetzt. Nach und nach wurden die Passagiere heruntergeholt.

Wie „Bild“ schreibt, stand auf der Bühne zu dem Zeitpunkt gerade Rapper Ski Aggu. Er soll während des Gigs auch Andeutungen dazu gemacht haben, hatte direkte Sicht auf das Geschehen.

Während das Feuer laut Feuerwehr schnell unter Kontrolle war und die beiden Gondeln völlig ausbrannten, wurde das Festival am Störmthaler See vorerst unterbrochen. Berichte über Tote gab es nach ersten Angaben nicht. Eine Bestätigung, wie viele Menschen verletzt wurden, war zunächst nicht zu bekommen. Die Brandursache ist am späten Abend noch ungeklärt.

Bei der 15. Ausgabe des Highfield Festivals sind als Headliner unter anderem Macklemore, Peter Fox und die Donots mit dabei.

Update: Das Festival soll ab 22.30 Uhr mit dem Auftritt von Cro fortgesetzt werden. Polizei und Feuerwehr bestätigten insgesamt 30 Verletzte, viele von ihnen nur leicht, zwei schwer.