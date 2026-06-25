„Supergirl“ zeigt: Dieser DC-Reboot kann mehr als Spektakel

Als DC-Studios-Co-CEO James Gunn vor drei Jahren auf YouTube die Neuausrichtung des Kino-Universums der Comicfirma ankündigte, griff er fröhlich tief in die Nerd-Trickkiste. Ja, er und sein Partner beim Neustart des Konzern-Franchises, Peter Safran, würden sich auch den üblichen Legacy-Verdächtigen widmen – darunter einem neuen Superman (der bekanntlich ziemlich gut geworden ist) und irgendwann einem neuen Batman. Doch alles andere, was Gunn im Rahmen ihrer ersten Phase namens „Gods and Monsters“ ankündigte, ließ erkennen, dass die beiden weit mehr daran interessiert waren, die Randbereiche für Hardcore-Fans zu erkunden, als bloß alte Cashcows bis zum Umfallen zu melken. Tiefenschnitt-Figuren wie Booster Gold und die Creature Commandos fielen namentlich. Schräge X-trifft-Y-Prämissen wurden angeteasert – was wäre, wenn „True Detective“ mit Mitgliedern des Green-Lantern-Corps besetzt wäre? Was, wenn eine Saga im Stil von „Game of Thrones“ auf Wonder Womans Amazonen-Insel spielte? Die meisten neuen Regime hätten eine 2.0-Ära ausschließlich mit sicheren Wetten eingeläutet. Gunn setzte alles auf einen Neustart von Swamp Thing.

Ein angekündigtes Projekt spitzte bei regelmäßigen DC-Lesern besonders die Ohren. Tom Kings achtteilige Miniserie „Supergirl: Woman of Tomorrow“ von 2021 war genau die Art von Limited Series, die einen daran erinnert, wie kraftvoll Superheldengeschichten sein können. Sie nahm eine Figur, die allzu oft auf hübsches Beiwerk in einem Cape reduziert wurde – oder schlimmer noch: als Witzfigur herhalten musste –, und warf sie in eine galaktische Geschichte über Rache, Völkermord und die Notwendigkeit, nicht nur die Unschuldigen zu schützen, sondern das Konzept der Unschuld selbst. Die Serie war für einen Eisner Award nominiert und hätte ihn offen gesagt verdient gehabt. Man hört die Bewunderung in Gunns Stimme, als er bei seiner Ankündigung auf ein Panel von Bilquis Evelys Artwork umschnitt. Und Milly Alcocks Cameo als Kara Zor-El, Cousine des Stählernen, am Ende von „Superman“ deutete an, dass man sich an die Buchversion dieser Figur halten würde: eine chaotische, interstellare Partygirl in einem Cape.

Genau das tun sie – und wenn „Supergirl“ nichts anderes erreicht, dann zumindest dies: Der Film überzeugt auch Gelegenheitszuschauer davon, dass die Figur mehr verdient als eine Fußnote in der Super-Familie. Kein Angriff auf Fans der TV-Serie von 2015 oder des Films von 1984, beide haben ihre Qualitäten. Doch diese Interpretation der Zwanzigjährigen mit dem ikonischen S auf der Brust wirkt weit vielschichtiger und komplexer als alle bisherigen Leinwandversionen. Und dank Alcocks feinfühliger Darstellung, einem Drehbuch von Ana Nogueira, das Karas Erlösungsbogen sauber ausarbeitet, und Regisseur Craig Gillespie („I, Tonya“), der genau weiß, wann er auf Schwere setzen und wann er es leichter nehmen soll, bekommt diese Supergirl genug Raum, um sich von ihrer weitaus berühmteren Verwandtschaft abzuheben. „Er sieht das Gute in den Menschen“, sagt sie an einer Stelle, als sie nach ihrem wohltätigen Cousin gefragt wird. „Ich sehe die Wahrheit.“ Einige der rauen Kanten des Quellmaterials wurden abgeschliffen, doch der Film bietet genug Drama – und Trauma –, um diese Zeile mehr zu machen als bloß überlebensgroßes Pathos.

Pub Crawl im All

Eine der jungen Frauen im Zentrum dieses Blockbusters ist schneller als eine Gewehrkugel, stärker als eine Lokomotive und kann eine toxische Menge Shots in einer einzigen Nacht versenken. Kara feiert ihren 23. Geburtstag mit einem epischen Kneipenbummel auf einem fernen Planeten mit roter Sonne, die ihre Kräfte neutralisiert und es ihr damit ermöglicht, sich ordentlich zu betrinken. Die andere heißt Ruthye (Eve Ridley). Sie ist 13 und hat soeben eine unvorstellbare Tragödie erlebt – verursacht von einem elenden Schuft namens Krem of the Yellow Hills (Matthias Schoenaerts aus „Rust and Bone“). Er und seine marodierende Räuberbande haben ihre Familie abgeschlachtet.

Ruthye taucht in einer Taverne auf, in der Supergirl gerade die lokalen Spirituosen verkostet und zu Wet Legs „Catch These Fists“ tanzt – schön zu wissen, dass dieser Banger selbst in den entlegensten Winkeln der Galaxis auf der Jukebox läuft – und macht allen Anwesenden ein Angebot. Wer ihr hilft, Krem zu töten, bekommt das kunstvoll geschmiedete Schwert ihres Vaters. Einige örtliche Taugenichtse beschließen, dem Teenager den Säbel einfach abzunehmen. Kara mag es nicht, wenn Männer einfach nehmen, was ihnen nicht gehört. Auch ohne ihre Superkraft kann sie einem selbstgefälligen, fremdartig-arroganten Typen gehörig den Hintern versohlen.

Supergirl hat Ruthye zwar dabei geholfen, das Erbstück ihrer Familie zurückzubekommen, doch in die Vendetta einer anderen Person will sie sich nicht einmischen. „Not my monkeys, not my circus“, lautet ihre verkaterte Antwort auf die Bitte, sich dem Feldzug des Mädchens anzuschließen. Aber als Krem an den Ort des Verbrechens zurückkehrt, ihren Hund Krypto verletzt und Karas Raumschiff stiehlt – da wird die Sache persönlich. Also machen sich die beiden auf die Suche nach dem Outlaw, springen von Planet zu Planet auf der Jagd nach dem Mörder. Unterwegs begegnen ihnen Tech-Piraten, eine Schar Statisten, die aussehen, als wären sie direkt aus der Mos-Eisley-Cantina rekrutiert worden, allerlei üble Kreaturen und ein Kopfgeldjäger namens Lobo.

Lobo betritt die Bühne

Ja, der Lobo. Langjährige Comic-Fans erinnern sich vielleicht an jene Phase Ende der Achtziger, als düstere, grüblerische, gewaltbereite Antiheldentypen das Maß aller Dinge waren. Lobo wurde zunächst als Schurke eingeführt, bevor er als eine Art Parodie dieser übertriebenen Figuren recycelt wurde; bald wurde er als Verkörperung des coolen, schnodderigen Draufgängers ohne jede Ironie gefeiert und avancierte zum riesigen Fan-Liebling. Auf der Seite ließe er sich beschreiben als: „Was wäre, wenn Wolverine von den X-Men bei den Hell’s Angels eingetreten wäre?“ Auf der Leinwand wirkt die Figur eher wie: „Was wäre, wenn Jason Momoa eine Mercyful-Fate-Coverband anführen würde?“

Der ehemalige Aquaman bekommt via dieses zigarrerauchenden Hünen eine zweite Chance im DC Cinematic Universe – und zu sagen, dieses plakative Zugeständnis an den Fan-Service sei das schwächste Glied des Films, wäre noch freundlich formuliert. King hatte offenbar erwogen, Lobo in „Woman of Tomorrow“ einzusetzen, und die Idee dann verworfen. Jetzt sieht man, warum. Momoa spielt die Karikatur des Outlaw-Bikers aus der Hölle so treu wie möglich, und ein Teil des Publikums wird begeistert sein, dass der legendäre „Bastich“ nun ins Franchise eingeführt wurde – mit dem Versprechen weiterer Auftritte in künftigen Filmen. Der Rest kann nur die Augen verdrehen und die Zähne zusammenbeißen.

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Zum Glück bleibt der Fokus auf der Titelheldin und ihrer jungen Gefährtin, und es ist ihre Verbindung – sowie Karas Versuch, die Jüngere davor zu bewahren, von endlosen Rachespiralen korrumpiert zu werden –, die „Supergirl“ emotional geerdet hält, selbst wenn die Heldinnen an Nebeln vorbeifliegen. Die Betonung des Tributs, den das Auge-um-Auge-Prinzip fordert, und Karas quälende Erinnerungen an die Zerstörung ihrer Welt lassen das Ganze wie mehr wirken als bloßes Superhelden-Spektakel. Alcock versteht es meisterhaft, tiefe psychische Narben anzudeuten, ohne in Seifenoper-Dramatik zu verfallen – eine Fähigkeit, die sie in ihrer kurzen Rolle im „GoT“-Ableger „House of the Dragon“ geschärft hat. Sie ist zudem eine begabte physische Komödiantin, was ihr zugute kommt, wenn der Film sich häufig für die Pointe statt für die Wut entscheidet. Gillespie scheint sich ein paar Impulse von seinem Chef abgeschaut zu haben und verleiht dem Ganzen eine augenzwinkernde „Guardians of the Galaxy“-Energie, garniert mit einigen Anleihen an „Mad Max“-artige Dystopie und einem Sammelsurium klassischer Science-Fiction-Elemente.

Mehr als ein Superhelden-Romp

Vieles davon wird vertraut wirken, stellenweise vielleicht sogar allzu vertraut. Einige Auftritte von David Corenswets Superman erinnern einen – als hätte man es je vergessen – daran, dass dies nur ein Kapitel in einem fortlaufenden Plan ist, Fans in übergreifende Multi-Franchise-Handlungsstränge zu investieren und sie regelmäßig an die Kinokasse zu locken. Und wer Kings Buch liebt, wird sich vielleicht wünschen, der Film hätte die weniger blockbustertauglichen, anspruchsvolleren Aspekte seines Supergirl-Meisterwerks stärker ausgeleuchtet. Doch dieser Film beweist, dass man etwas, das esoterisch oder streng für Eingeweihte erscheinen mag, zu Massenunterhaltung machen kann, ohne sich dabei komplett zu verkaufen. Niemand hielt „Superman“ für einen Zufallstreffer. Aber wenn Gunn und Co. diese Qualität und diesen Respekt gegenüber den DC-Nebenfiguren aufrechterhalten können, während sie in tieferes, sperriges Terrain wie dieses vordringen und dabei noch Spaß machen – dann könnte diese ganze 2.0-Ära einen tatsächlich glauben lassen, dass ein Franchise-Neustart abheben kann.